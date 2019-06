Concorso Regione Campania | pubblicate informazioni sulla preselettiva Bando slittato a

leggioggi

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Grande attesa per la pubblicazione deldiin Gazzetta Ufficiale: l’uscita, precedentemente prevista per il 28 Giugno, è slittata dopo il 7 Luglio per attendere l’entrata in vigore della deroga alla mobilità contenuta nel Decreto Concretezza. La notizia è arrivata dal Presidente De Luca che, nell’intervista settimanale a Radio CRC, ha spiegato i motivi del rinvio. La pubblicazione a luglio consentirà di mettere atutti i posti disponibili e di rendere più snelle e veloci le procedure concorsuali. Sul sito del Formez nel frattempo è stato reso noto l’avviso di consultazione preliminare per individuare nella Città Metropolitana di Napoli i locali in cui si svolgerà la prova. Vediamo assieme tutte le novità in merito. Il calendario del: dove si svolgerà la prova ...

