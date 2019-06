Che titolo avrà Kate Middleton quando William sarà re?

We. The Revolution : l'ispirato titolo Che ci trasporta nella Rivoluzione Francese è disponibile anChe su console : We. The Revolution, titolo PC ambientato nei tempi sanguinosi della Rivoluzione Francese sviluppato da Polyslash, è disponibile oggi anche su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.We. The Revolution è arrivato su PC il 21 marzo di quest'anno ed è diventato immediatamente un successo indie, raggiungendo la 2a posizione nell'elenco dei più venduti di Steam e approdando nei primi 5 giochi più trasmessi su Twitch in una settimana dalla sua ...

ATP Londra – Che duello al Queen’s Club : il titolo a Feliciano Lopez - Simon ko in tre set : Feliciano Lopez conquista il suo settimo titolo in carriera: battuto Simon in finale al torneo ATP Londra E’ Feliciano Lopez il vincitore del torneo ATP di Londra: lo spagnolo si è aggiudicato il “Fever-Tree Championships”, torneo ATP 500 con montepremi pari a 2.081.830 euro, disputato sui campi in erba dello storico Queen’s Club di Londra. Lopez ha trionfato oggi pomeriggio in una combattuta finalissima contro il ...

MXGP - GP Germania 2019 : Tim Gajser fa doppietta anChe a TeutsChenthal e ipoteca il titolo : Tim Gajser completa la doppietta anche nel Gran Premio di Germania e ipoteca il titolo iridato 2019 nella classe MXGP. Lo sloveno, infatti, approfitta dell’assenza di Tony Cairoli (e in seconda battuta anche di Jeffrey Herlings) e si porta a +83 sul siciliano, dimostrando che quest’anno vuole assolutamente portare a casa il titolo. Dopo aver vinto in scioltezza gara-1, il portacolori della Honda ha completato la seconda manche di ...

SCherma - Europei 2019 : Italia quinta nella spada maschile - la Russia conquista il titolo : L’Italia chiude al quinto posto nella gara a squadre della spada maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera e Gabriele Cimini, dopo essere stato sconfitto ai quarti di finale dall’Ungheria per 33-28, ha fatto un percorso netto nel tabellone dei piazzamenti. Gli azzurri hanno aperto battendo 45-38 i padroni di casa della Germania. ...

SCherma - Europei 2019 : Andrea Santarelli è d’argento nella spada. Primo storico titolo di Israele con Freilich : L’Italia rimanda ancora la vittoria nella prova individuale di spada maschile agli Europei. L’oro manca alla squadra azzurra dal 1981 (Angelo Mazzoni a Foggia) e purtroppo, nell’edizione 2019 a Dusseldorf, Andrea Santarelli lo ha solamente sfiorato. Il nativo di Foligno ha dunque conquistato l’argento, dopo aver perso la finale per 15-9 contro l’israeliano Yuval Shalom Freilich, che regala al suo Paese uno storico ...

SCherma - Europei 2019 : finale azzurra nel fioretto! Sfida tra Daniele Garozzo e Alessio Foconi per il titolo : Sarà tutta italiana la finale del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) nell’assalto che assegnerà il titolo continentale si affronteranno Daniele Garozzo e Alessio Foconi, che hanno vinto nettamente le rispettive semifinali. I due compagni di squadra saranno quindi avversari nell’atto conclusivo di questa gara e l’Italia metterà così a segno nuovamente una doppietta, l’ultima volta era accaduto ...

Gruppo C - è il turno dell’Uruguay Che punta al titolo : Nel Gruppo C si parte stasera a mezzanotte con la sfida tra l’Uruguay, uno dei favoriti alla vittoria finale, e l’Ecuador. Domani sarà il turno dei campioni in carica del Cile, che non stanno attraversando un gran momento, che incontreranno il Giappone.Copa América, Uruguay, Ecuador, Cile, Giappone / Gli uomini di Tabarez, dopo i quarti di finale dello scorso Mondiale, sono chiamati ad una prova di forza per dimostrare di essere ...

Alessandro Di Battista - un cliché vivente : ecco il titolo del nuovo libro dell'ex deputato M5s : «Politicamente scorretto» ed uscirà lunedì prossimo il nuovo libro di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo è lo stesso «leader di riserva» grillino con un «post scriptum» alla termine di un lungo messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. «P.S. Il 17», scrive Di Battista «esce in edicola e in

Toronto campione Nba - è il primo titolo vinto fuori dagli Usa. Festeggia anChe l’italiano Scariolo : Il frastuono delle migliaia di tifosi in festa a Jurassic Park a Toronto arriva fino alla Baia di Oakland, dove la Oracle Arena cade in un assordante silenzio. Toronto vince gara6 in casa dei Golden State Warriors privi di Kevin Durant e con Klay Thompson che va ko (114-110) e si aggiudica il titolo Nba, il primo che esce dai confini statunitensi p...

SCherma - Europei 2019 : i favoriti della sciabola maschile. Max Hartung a caccia del terzo titolo consecutivo - l’Italia punta su Luca Curatoli : Agli Europei 2019 di Scherma il tedesco Max Hartung andrà a caccia del terzo titolo consecutivo nella sciabola maschile. A Düsseldorf, nella gara che si svolgerà mercoledì 19 giugno, il 29enne di Dormagen partirà come principale favorito, considerando i risultati stagionali e anche il fattore casa, visto che avrà il completo supporto del pubblico. Hartung è stato infatti grande protagonista in Coppa del Mondo, centrando due successi, a Madrid e ...

Coppa America 2019 - spettacolo in Brasile : Che sfida per il titolo - tutte le 26 partite in diretta streaming su DAZN : La Coppa America 2019 andrà in scena dal 15 giugno al 7 luglio, la prestigiosa rassegna continentale si svolgerà in Brasile: tutte le 26 partite della prestigiosa manifestazione saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN, tra l’altro sarà disponibile anche la comoda funzione on demand per poter vedere gli incontri in qualsiasi momento della giornata (alcuni match saranno in notturna ma potranno essere recuperati agevolmente dagli ...

SCherma : Giorgio Avola vince il titolo italiano a squadre con Fiamme Gialle : Palermo, Campionati Italiani Assoluti: Giorgio Avola vince il titolo italiano a squadre con le Fiamme Gialle

F1 - Mondiale 2019 : nonostante le polemiChe - Lewis Hamilton rischia di avere già in tasca il sesto titolo : Si è parlato tanto dell’errore di Sebastian Vettel nel corso del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno. Si è discusso, e non poco, per la penalità che è stata comminata al tedesco e che ha regalato il successo a Lewis Hamilton. Si è assistito al dopo-gara del nativo di Heppenheim quanto mai imbufalito. Ma, gioco forza, è passato in secondo piano un aspetto importante. Ieri, a Montreal, si potrebbe già essere concluso il Mondiale di ...

VIDEO NBA Finals 2019 : i Toronto Raptors passano anChe in gara-4 ad Oakland e ora vedono il titolo : Una gara-4 che entrerà di diritto nella storia della NBA. I Toronto Raptors sbancano con il punteggio di 105-92 la Oracle Arena di Oakland e si portano sul 3-1 nei confronti dei Golden State Warriors. La serie finale, quindi, è nelle mani dei canadesi che proveranno, quindi, a chiudere i conti già in gara-5 che giocheranno in casa. La sfida di questa notte è stata quanto mai vibrante, con i californiani che recuperano all’ultimo secondo ...