Vela – J 60 European Championship | Calvi Network settimo a Malcesine

Vela – Melges 24 European Sailing Series : Maidollis torna al successo a Riva del Garda : Melges 24 European Sailing Series – Act 3: a Riva del Garda torna a vincere Maidollis Riva del Garda, 10 giugno 2019 – Riva del Garda torna ad accogliere la flotta Melges 24 e lo fa con un intenso weekend di Vela, caratterizzato da condizioni pressoché perfette nelle prime due giornate, con Ora calda e ben stesa con raffiche di oltre 20 nodi. La flotta di trentanove Melges 24, ospitati dalla Fraglia Vela Riva, ha completato un ...

Vela - Cetilar M32 European Series : successo degli inglesi di GAC Pindar : Con il successo degli inglesi di GAC Pindar nelle Cetilar M32 European Series, si chiude il week end che precede la 151 Miglia-Trofeo Cetilar. Appuntamento a mercoledì per il Crew Party al Porto di Pisa e a giovedì per la partenza della regata Cielo grigio e poco vento per gli otto equipaggi, in rappresentanza di sei Nazioni, impegnati a Marina di Pisa nella terza e ultima giornata di regate delle Cetilar M32 European Series, organizzate ...

Vela - si alza il sipario sul Laser Senior European Championship : tredici gli atleti azzurri impegnati in Portogallo : L’evento prevede per i primi tre giorni – da oggi fino al 22 – le regate di qualificazione alle quali poi seguiranno le regate della serie finale nei giorni tra il 23 e il 25 maggio 329 atleti provenienti da 42 nazioni e divisi tra Laser Standard (164), Laser Radial femminile (123) e Laser Radial maschile (23) hanno iniziato oggi – lunedì 20 maggio – la loro avventura al Laser Senior European Championships & ...

Vela – Volvo Europeans : sesta giornata di regate a Weymouth - azzurri nella Medal Race : Sesto giorno ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX con le Fleet Series. Tita/Banti e Bissaro/Frascari nella Medal Race dei Nacra 17. Alexandra Stalder/Silvia Speri medaglia d‘argento Under23 nei 49erFX Con la sesta giornata di regate ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) i Nacra 17 e i 49erFX hanno definito la composizione della Medal Race, mentre i 49er la definiranno domenica 19 maggio ...

Vela – Volvo Europeans di Weymouth : quinto giorno di regate - primo posto per Tita/Banti : quinto giorno ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX con le Fleet Series. Nei Nacra 17 risalgono al primo posto Tita/Banti. Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei campioni Under 23 con due giorni d’anticipo Altra grande giornata di regate ai 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a Weymouth, in Inghilterra e ottime notizie per i team italiani in acqua. Nei Nacra 17 la ...

Vela - iniziata a Weymouth la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans : Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche nome diverso nella parte alta della classifica Con il quarto giorno di regate è iniziata la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a Weymouth, in Inghilterra. Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche ...

Vela - Volvo Europeans 2019 : terzo giorno di regate - italiani alla seconda fase : terzo giorno di regate ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX Condizioni meteo con vento più leggero, intorno ai 10/12 nodi, per la terza giornata di regate dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX a Weymouth in Inghilterra. Il programma di regata è andato avanti regolarmente e tutte le classi hanno corso tre prove ciascuna, permettendo così di completare le Qualifying ...

Vela – Volvo Europeans : ottima partenza dell’Italia a Weimouth : L’Italia parte bene nella prima giornata dei 2019 Volvo Europeans di Weimouth (UK) delle classi 49er, 49erfx e Nacra 17. Tita/Banti al comando nei Nacra 17 seguiti da Bissaro/Frascari Conclusa la giornata inaugurale dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17 in scena a Weymouth, in Inghilterra, sullo stesso campo di regata dei Giochi di Londra 2012. Grazie al meteo favorevole le classi hanno portato a termine ...

Vela – Volvo Europeans 2019 : tutto pronto a Weymouth per le regate di 49er - 49erFX e Nacra 17 : Al via a Weymouth (UK) i 2019 Volvo Europeans delle classi 49er, 49erFX e Nacra 17 Grande attesa a Weymouth, in Inghilterra, per i 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17 che si svolgeranno da domani, lunedì 13 maggio fino a domenica 19. Oltre duecento team e quattrocento velisti si daranno battaglia nelle acque del campo di regata olimpico dei Giochi di Londra 2012. Organizzati presso il Weymouth and Portland ...

Vela - Melges 24 European Sailing Series : Bombarda Racing resta in top-three : Melges 24 European Sailing Series – Tre prove nel day 2, Bombarda Racing resta in top-three La seconda giornata di regate di Malcesine, dove in questo weekend è in corso l’Act 2 del circuito internazionale Melges 24 European Sailing Series, è iniziata con una lunga attesa a terra a causa della mancanza e dell’instabilità del vento. La flotta, scesa in acqua nel primo pomeriggio, è poi riuscita a portare a termine tre ...