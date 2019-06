Tutti i no alle Olimpiadi di Luigi Di Maio

Gigi Di Biagio si è dimesso : non è più l'allenatore dell'Under-21/ "Ringrazio Tutti" : Gigi Di Biagio non è più l'allenatore della nazionale italiana under-21. L'ormai ex ct ammette: "Avrei lasciato in ogni caso"

Mondiali calcio femminile 2019 - corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2020! Italia in lotta - battaglia con le europee : Tutti gli scenari : I Mondiali 2019 di calcio femminile valgono anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le formazione europee: le migliori tre squadre del Vecchio Continente staccheranno infatti il pass per i Giochi che andranno in scena tra poco più di un anno. Ottenere un piazzamento importante in Francia è dunque determinante per poter volare nel Sol Levante e giocarsi le ambite medaglie, l’Italia è ancora in corsa e ...

Rovinato dalle slot - poi la rinascita : "Spendevo 1000 euro al giorno - può succedere a Tutti" : Ha trovato la forza di rialzarsi, grazie all'aiuto della Caritas. E ora Giuseppe (nome di fantasia) racconta a ParmaToday la...

Coppa d’Africa 2019 : Tutti i soprannomi delle Nazionali. Dalle Aquile di Cartagine ai Leoni di Teranga : La Coppa d’Africa sarà uno degli eventi calcistici più importanti di questa estate, la rassegna continentale andrà in scena in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio e si preannuncia altamente appassionante e avvincente: per la prima volta nella storia si svolgerà in estate con il caldo che sarà un fattore determinante e parteciperanno 24 Nazionali. Il torneo è come sempre imprevedibile, non sembra vince la grande favorita della vigilia e le ...

Imballi per Tutti i gusti : dalle buste business alle scatole per spedire e regalare : Il mondo del commercio sta diventando sempre più internazionale e soprattutto slegato dalla vendita al dettaglio negozio-cliente. Anche il consumatore finale diventa a sua volta un possibile venditore anche grazie ai siti di vendita, baratto e scambio che impazzano sui social network o tra le app, nate per dare via prodotti che non usiamo più o che abbiamo acquistato per sbaglio. In Italia c’è una previsione di crescita dell’ecommerce del ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : eliminati in semifinale Tutti i ragazzi del kayak e Marta Bertoncelli : Non ci saranno italiani in gara nelle ultime due finali della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: nel kayak maschile Zeno Ivaldi è il primo degli esclusi, mentre Giovanni de Gennaro resta fuori per meno di mezzo secondo, infine Christian De Dionigi è condannato da un salto di porta. Nella canadese femminile Marta Bertoncelli compie una discesa troppo lenta e viene esclusa dalla finale. Nel kayak maschile beffa per Zeno Ivaldi, 11° è ...

Serie A 2019-2020 : allenatori quasi Tutti decisi - manca ancora la Juventus : La Serie A 2019-2020 è ormai entrata già nel vivo tramite il calciomercato. Tanti trasferimenti in vista e movimenti anche per quanto riguarda gli allenatori: molte squadre hanno deciso di confermare il loro tecnico in vista del prossimo campionato, altre hanno cambiato, altre ancora devono annunciare la loro guida. Tra queste c'è la Juventus, ma non è il solo club senza allenatore. Facciamo il punto della situazione. Sarri resta in pole per la ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : avanti Tutti i ragazzi del kayak e Marta Bertoncelli : Si è conclusa anche la sessione pomeridiana delle eliminatorie della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: bilancio ottimo per l’Italia, che vede passare in semifinale quattro dei sei azzurri in gara. Nel kayak maschile passano nella prima discesa Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, e nella seconda Christian De Dionigi, mentre nella canadese femminile Marta Bertoncelli supera il turno nella seconda run, infine vengono eliminate ...

Tutti i segreti della mia famiglia : trama e cast del thriller con Christa B. Allen : Sabato 15 giugno, in prima serata su Rai2, va in onda il film ad alta tensione Tutti i segreti della mia famiglia, datato 2017 e diretto da Jack Snyder (da non confondere con il più famoso Zach). Tutti i segreti della mia famiglia: trama Dopo la morte dei genitori in circostanze misteriose, Emily, la figlia maggiore, per prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli, Lexi ed Ethan, accetta un lavoro in una nuova città dove accadono cose ...

Instagram in tilt. "Se chiudesse ogni giorno alle 18 - saremmo Tutti costretti a incontrarci e parlarci nella vita reale" : Gli sfoghi degli utenti del social photo su Twitter durante il blocco di ieri che ha interessato migliaia di utenti. E ieri sospensione temporanea in alcuni paesi anche del PlayStation Newtork

Allegri Juventus : l’ex tecnico sorprende Tutti con la sua decisione : Allegri Juventus, CHE SORPRESA – In attesa che si conosca il prossimo allenatore dei bianconeri, a tenere banco, oltre al calciomercato, sono le parole dell’ex allenatore dei Campioni d’Italia. Allegri Juventus, è sorpresa confermata A riportare la notizia, sono le maggiori testate giornalistiche sportive nazionali e non soltanto. L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha […] More

Juventus : Allegri sorprende Tutti con la sua decisione : Juventus: Allegri sorprende – In attesa che si conosca il prossimo allenatore dei bianconeri, a tenere banco, oltre al calciomercato, sono le parole dell’ex allenatore dei Campioni d’Italia. Juventus: Allegri conferma la sua decisione A riportare la notizia, sono le maggiori testate giornalistiche sportive nazionali e non soltanto. L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha […] More

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : Tutti i big in gara sul canale di Londra 2012 : Domani, venerdì 14 giugno, scatta la Coppa del Mondo di Canoa slalom con la prima tappa di Lee Valley, in Gran Bretagna: si torna a gareggiare con una manifestazione del circuito mondiale sul canale che sette anni or sono ha ospitato le gare valide per le Olimpiadi di Londra 2012. Saranno cinque i medagliati olimpici di quell’edizione in gara da domani, mentre saranno al via tre degli ori di Rio 2016: nel 2012 il tedesco Sideris Tasiadis e ...

“Tutti hanno diritto alle cure” - appello dal Congresso Mondiale di dermatologia : “Non importa da dove tu venga o chi tu sia, l’importante è che tu possa ricevere e avere accesso alle cure di cui hai bisogno. Non ci devono essere quindi distinzioni di nazionalità, ceto sociale o genere. Ogni essere umano ha lo stesso diritto in ogni parte del mondo“. A lanciare il monito dal 24° Congresso Mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano è Harvey Lui, presidente dell’International League of ...