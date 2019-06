Sondaggi Swg | Lega oltre il 37% stacca PD e M5S | la destra unita ora supererebbe il 50%

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Il nuovoo rilasciato durante il Tg di Enrico Mentana rivela che il Carroccio e Matteo Salvini non si sono affatto fermati, come si era sospettato ultimamente. Lasupera infatti di nuovo il 37% eancor di più Pd e Movimento 5 Stelle. Gli altri partiti al tempo stesso rimangono più o meno tutti nelle stesse posizioni e, al momento, non sembrano essere in grado di raggiungere i "primi in classifica". A questo punto, se dovesse cadere l'attuale governo, il centrootterrebbe più del 50% dei voti. Latorna al 37,3% Secondo il nuovoo elaborato da Swg e rilasciato per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, la situazione è tornata ad essere estremamente positiva per la. Mentre infatti si vocifera di un calo e di una progressiva diminuzione, in realtà il partito di Matteo Salvini torna prepotentemente a farsi avanti, riguadagnando il 37,3% e la ...

