Sassari calcio | il primo innesto è Daniele Molino

Sassari calcio Latte Dolce e il capitano Marco Cabeccia ancora insieme : Il capitano coraggioso, Marco Cabeccia, non soltanto non ha mai abbandonato la nave in queste sue due stagioni passate al Sassari Calcio Latte Dolce ma l’ha condotta in porto assieme ad un equipaggio di pari nel tormentato mare dei playoff, arrivando sino al traguardo rappresentato dalla prima storica finale disputata in serie D dal club biancoceleste. Difensore, nato a Sassari il 25 maggio del 1987, è la quinta pedina dello ...