Risparmio energetico | Giovani Ance al Comune di Ragusa

Tutto sugli Ecobonus 2019 : possibilità di Risparmio fino all’85% per lavori di efficentamento energetico : La transizione verso dei consumi più attenti alla questione ambientale si sta rivelando un ottimo volano per i lavori di

Sicilia - ok a 22 progetti di Risparmio energetico negli edifici pubblici : Efficientamento e riduzione di energia negli edifici pubblici . Sono stati ritenuti ammissibili alla valutazione 22 progetti , per un totale di contributi richiesti di oltre 46 milioni di euro. L’elenco delle istanze che hanno superato il vaglio dei requisiti di ammissibilita’ e’ stato pubblicato dal Dipartimento Energia della Regione Sicilia na, rende noto Euroinfo Sicilia . Le agevolazioni riguardano soggetti pubblici , enti ...

Detrazioni fiscali Risparmio energetico 2019 ok senza comunicare ad Enea : Detrazioni fiscali risparmio energetico 2019 ok senza comunicare ad Enea La mancata comunicazione all’Enea, sebbene risulti essere obbligatoria, non impedisce di usufruire delle Detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico. Si ricorda infatti che la trasmissione a Enea è obbligatoria e va fatta tramite apposito portale, entro 90 giorni dalla data di fine dell’intervento o del ...