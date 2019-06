Per il 23 settembre sarebbe previsto un “massiccio rapimento alieno”

11 settembre : scoPerte 2400 foto di Ground Zero in alcuni cd-rom a una vendita di mobili : Gli scatti scoperti sono circa 2400 e contengono moltissime immagini e prospettive inedite della zona di Ground Zero nei giorni successivi all'11 settembre. In particolare si vedono le montagne di macerie con gli operai al lavoro e le condizioni dei palazzi vicini. Questo enorme archivio è stato scoperto per caso ad una vendita di mobili usati, dentro dei cd-rom. 2400 nuove foto dei giorni che seguirono l'11 settembre 2001 Jason Scott e ...

U&D : Pamela Prati possibile tronista a settembre Per trovare l'amore (RUMORS) : C'è un gossip che nelle ultime ore sta facendo molto discutere: pare che Maria De Filippi stia seriamente pensando di affidare il trono di Uomini e Donne al personaggio più chiacchierato di questi mesi. Stiamo parlando di Pamela Prati, la soubrette che ha monopolizzato i media con la storia d'amore con l'inesistente Mark Caltagirone: a quanto pare, la conduttrice Mediaset ambirebbe a trovare un fidanzato in carne ed ossa alla sfortunata ...

Marco Carta a FqMagazine : “Non vedo l’ora di essere prosciolto a settembre Per il furto”. Poi replica a Luca Dirisio : “Ciccia! Le tue parole non mi fanno niente” : “Siate gentili con me e con questo disco, nei vostri articoli”, così Marco Carta alla fine del nostro incontro si raccomanda che non si alimentino polemiche sulle recenti vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto. Durante la chiacchierata in occasione del lancio della seconda autobiografia “Libero di amare” e il disco “Bagagli Leggeri”, si è inevitabilmente parlato del suo arresto, non convalidato, per un furto di magliette alla ...

Gorizia. Esplosione in viale XX Settembre 87 : due morti e un disPerso : E’ gravissimo il bilancio dell’Esplosione avvenuta nella notte al civico 86 di viale XX Settembre a Gorizia. I corpi senza

Pagelle fiscali - arriva la proroga al 30 settembre. Scontrini elettronici - niente multa Per 6 mesi : Le partite Iva soggette alle nuove Pagelle fiscali avranno più tempo per i versamenti delle imposte: i termini che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre. Moratoria di sei mesi delle sanzioni per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro obbligati dal 1° luglio alla trasmissione degli Scontrini e delle ricevute on line...

The Dandy Warhols in Italia Per due date a settembre - info e prevendite : Se i Tre Allegri Ragazzi Morti cantavano: «Ogni adolescenza coincide con la guerra», con l'arrivo dei The Dandy Warhols in Italia possiamo ricordare che ogni adolescenza coincide con Bohemian Like You, quel brano così scanzonato, sgraziato, pop e decadente che ancora ci incanta sulla scala di settima del cantato finale: «I'm getting wise». Per la band di Courtney Taylor-Taylor il numero 25, quest'anno, è ricorrente. Il 25 gennaio ...

'Boom' : una mostra di suPereroi a Catania da settembre a marzo : Dalla Golden Age al primo decennio del nuovo millennio: una mostra che ripercorra tutta la storia del fumetto americano, il crescere, modificarsi e affermarsi dei personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni. È quello che intende fare la mostra “Boom - Eroi e supereroi del pianeta Terra”, dal 15 settembre 2019 al 1° marzo 2020, in esposizione a Palazzo Platamone, in via Vittorio Emanuele II, a Catania. Le opere Il percorso espositivo, ...

L’uomo che a settembre aveva accoltellato Jair Bolsonaro è stato assolto Perché incapace di intendere e di volere : L’uomo che lo scorso settembre aveva accoltellato Jair Bolsonaro – allora candidato alla presidenza e ora presidente del Brasile – è stato assolto: un giudice federale ha infatti stabilito che è mentalmente instabile, e quindi incapace di intendere e di

Asteroide potrebbe colpire la Terra a settembre : tutto quello che c’è da saPere sulla roccia spaziale che spaventa il pianeta : Un Asteroide si sta avvicinando alla Terra. La roccia spaziale, che ha un’ampiezza di 40 metri, dovrebbe passare vicino alla Terra il 9 settembre 2019 e gli esperti dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) hanno avvisato che esiste la possibilità di una collisione. Chiamato 2006 QV89, l’Asteroide è abbastanza ampio da distruggere una città, ma l’ESA afferma che esiste una possibilità di impatto su 7.299. Nella lista dei 10 oggetti spaziali che ...

Alessandro Salem (direttore contenuti Mediaset) : "Non c'è troppa Barbara d'Urso. Adrian torna a settembre. Nuovi progetti Per Toffanin" : Selvaggia Lucarelli ha intervistato per Il Fatto Quotidiano Alessandro Salem, direttore generali dei contenuti per Mediaset. Un colloquio decisamente interessante, che ha svelato alcune delle strategie del Biscione per i futuri palinsesti.Il dirigente ha chiaramente detto che l'operazione legata ad Adrian si è rivelata la più delicata in assoluto nella stagione televisiva: "Pensavamo che il progetto potesse avere un riscontro superiore, ...

Niente panico Per l’impatto di un asteroide sulla Terra il 9 settembre 2019 : qual è il reale rischio : Nelle ultime ore sta prendendo piede la notizia del presunto impatto di un asteroide sulla Terra previsto per il prossimo 9 settembre 2019. Come accaduto anche in passato, la presenza di un corpo celeste la cui orbita è destinata ad avvicinarsi al nostro pianeta ha scatenato un bel po' di panico, accompagnato anche da tante disinformazione al riguardo. Raccogliamo tutte le notizie relative all'asteroide del momento. Intanto il suo nome è ...

Huawei potrebbe svelare il suo sistema oPerativo tra agosto e settembre : Le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Cina suggeriscono che Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre. L'articolo Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre proviene da TuttoAndroid.

Un asteroide potenzialmente Pericoloso si avvicinerà alla Terra il 9 settembre : Si chiama 2006 QV89 e ha una piccolissima possibilità di colpire il nostro pianeta: si parla di 1 su 7.000 chance che il prossimo 9 settembre questo corpo possa piombare sulla superficie terrestre, provocando importanti conseguenze a causa delle sue dimensioni non immense, ma comunque notevoli. Si tratta di uno dei dieci asteroidi che l'Agenzia Spaziale Europea considera come potenzialmente pericolosi per la Terra, cioè quei corpi ...

Conto corrente : addio token entro settembre - situazione banca Per banca : Conto corrente: addio token entro settembre, situazione banca per banca Ci sarà tempo fino al 14 settembre 2019 per adeguarsi alla direttiva europea Psd2 da parte delle banche. Già oggi diversi istituti hanno avviato le procedure di pensionamento per il token, sostituendolo con lo smartphone. Per entrare nel Conto corrente servirà dunque scaricare l’applicazione mobile della banca o accedervi tramite codice Sms. I clienti delle banche, anche ...