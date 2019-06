Nei | macchie e noduli cambiano dimensione e aspetto in Estate? Ecco quando rivolgersi al

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Proteggere la propria pelle diventa una missione molto importante, soprattutto con l’arrivo dell’. Per questo motivo iDoctors ha realizzato un’infografica dal titolo “Sos pelle, i pericoli del sole” in modo da evidenziare i rischi che si corronoci si espone ai raggi solari senza le dovute precauzioni. Le regole da rispettareci si rilassa sotto il sole non sono poi molte, ma se alcune sono molto conosciute, come evitare di esporsi nelle ore più calde, altre sono meno note, come il prestare attenzione ai farmaci che si stanno assumendo.poi si prendono in considerazione i più piccoli le precauzioni devono essere ancora maggiori, visto che ad esempio la pelle dei neonati non deve essere esposta alla luce diretta fino ai 7 mesi d’età e che la crema protettiva va applicata ogni 2 ore. Eritemi solari, insolazioni e invecchiamento della pelle sono infatti solo ...

albertomoni : Perché #dash e @Dixan_it usano agenti schiumogeni nei detersivi, a 20° non levano le macchie? pubblicità ingannev… - h160422 : Nei pressi della stella Merak, la più distante dalla coda dell'orsa, dall'asta del carro o dal manico del mestolo,… - Maremonti6 : RT @ANSA_ViaggiART: Lo #zafferano nei prodotti cosmetici può contribuire a rendere la #pelle idratata, elastica, compatta e luminosa, contr… -