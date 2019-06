L' Italia dovrà risarcire Amanda Knox per aver violato il suo diritto alla difesa | la

Tav - Ue chiede a Italia e Francia chiarimenti o dovranno restituire i fondi : L’Unione europea richiama l'Italia e la Francia sulla Tav: i due paesi membri entro luglio dovranno chiarire se e come intendono avanzare nel progetto dell’Alta velocità Torino-Lione se non vogliono rischiare di perdere i fondi ancora a disposizione per l’opera e non vogliono restituire i 120 milioni di euro già ricevuti. Tav, Toninelli a Salvini: 'Il voto non cambia nulla' Salvini dopo aver ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Italia al Mugello : Il Mondiale MotoGP sbarca al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2019, sesto appuntamento del campionato. Sulle colline toscane, oltre al solito spettacolo, andrà in scena un capitolo di grande importanza per il prosieguo dell’annata, dato che la classifica è ancora in fase di definizione, ma diversi protagonisti, e scuderie, sono chiamate a non fallire il weekend. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio gli spunti più ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2020 : definiti i gironi. L’Italia dovrà salvarsi contro Kazakistan e Norvegia : Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali di Hockey su ghiaccio del 2020, che si terranno in Svizzera, dall’8 al 24 maggio, nelle città di Losanna e Zurigo. L’Italia, come quest’anno, sarà chiamata a centrare la salvezza, e le avversarie maggiormente alla portata sono Kazakistan e Norvegia. Gli azzurri infatti sono stati inseriti nel Gruppo B (a Zurigo), assieme alle due Nazionali appena citate, alla Svizzera padrona di ...

Giro d’Italia 2019 - Arnaud Démare : “La Maglia Ciclamino è un riconoscimento che dovrà essere difeso” : Il francese Arnaud Démare, velocista della Groupama-FDJ, al termine della frazione odierna del Giro d’Italia 2019, che ha portato il gruppo da Carpi a Novi Ligure, ha indossato la Maglia Ciclamino, essendo diventato leader della classifica a punti, scavalcando il tedesco Pascal Ackermann, ora staccato di 11 punti. Dopo il secondo posto sull’arrivo odierno il transalpino ha parlato ai microfoni di SpazioCiclismo: “È stato ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali bravo a non cadere - ma ora Roglic è già lontano. Lo Squalo dovrà inventare : Vincenzo Nibali ha delle doti da funambolo fuori dal comune, oggi più che uno Squalo è sembrato un Gatto per come è riuscito a salvarsi da una caduta che sembrava praticamente certa: il capitano della Bahrain-Merida si trovava alle spalle di Salvatore Puccio che, a causa di una disattenzione a 6 km dal traguardo della quarta tappa, ha generato un capitombolo di dimensioni importanti. Il siciliano era nell’occhio del ciclone, ha visto ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Orbetello-Frascati) : possibili scenari tattici. Elia Viviani dovrà guadagnarsi lo sprint : Emozioni e colpi di scena non sono mancati nelle prime giornate del Giro d’Italia 2019. Dopo la contestata volata andata in scena ieri, con la squalifica di Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) ed il successo del colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), la 102a edizione della Corsa Rosa si appresta a vivere una delle frazioni più incerte della prima settimana: la quarta tappa si svolgerà infatti da Orbetello a Frascati su un percorso di ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Bologna-Fucecchio) : possibili scenari tattici. Elia Viviani dovrà guadagnarsi lo sprint : È già tempo di seconda tappa per il Giro d’Italia 2019. Non c’è tempo per restare a pensare alla bellissima cronometro disputata in apertura ieri, che ha portato da Bologna fino in cima al San Luca, premiando Primoz Roglic, che con una prova di forza perentoria è andato a prendersi il successo e la Maglia Rosa. Si torna subito in gara: prima frazione in linea, 205 km da Bologna a Fucecchio, con un finale che si preannuncia ...

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la Supercoppa Italiana - la Serie A dovrà finire entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

L'Italia dovrà pagare 93 miliardi entro il 2021 : ecco il conto di dazi - Pil - spread e manovra : L'economia reale rallenta e, di conseguenza, il Pil ne risente. Nell'ultimo trimestre, L'Italia ha fatto registrare una crescita dello 0,2%, il che ha segnato l'uscita del Paese dalla recessione ...