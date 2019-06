Levante annuncia un duetto a sopresa con Carmen Consoli “made in Sicilia”

domanipress

(Di martedì 25 giugno 2019) “Lo Stretto Necessario” è il nuovo singolo di, ed è un brano che ha il sapore di Sicilia. Siciliani sono i suoi autori, oltre aanche Antonio Dimartino e Colapesce e siciliana è l’artista che l’affianca in questo nuovo lavoro:. Le due voci femminili si fondono in maniera splendida in un brano poetico e molto suggestivo.è stata ospite.sulle pagine di Domanipress Leggi l’Intervista Esclusiva Leggi qui “Lo Stretto Necessario”, uscirà il 28 giugno e anticipa, dopo “Andrà tutto bene” di marzo, “MAGMAMEMORIA”, il prossimo album di inediti che la cantautrice del nuovo pop italiano pubblicherà il 4 ottobre.quest’estate sarà in tour in alcune delle arene storiche italiane, mentre il 23 novembre per la prima volta si esibirà al Forum di Assago. Questi gli appuntamenti estivi: 10 luglio @ Fiesole (FI) – Teatro Romano 11 luglio @ Cervere ...

