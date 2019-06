Jack Russel eroe | il cagnolino salva una bimba abbandonata

vanityfair

La storia viene da San Pietroburgo, ma ha fatto il giro del mondo perché gran parte dei siti e dei giornali stanno raccontando la storia del coraggiosoche hato unaneonatafra i cespugli del parco. Macho, questo il nome azzeccato visto il comportamento eroico, ha tirato il suo padrone nella direzione del punto in cui laera stata. Era in una zona di uno dei parchi della città russa dove proprio il padrone non voleva andare, ma il cane non ha sentito ragioni. Qui, fra i cespugli, hanno trovato la piccola che era avvolta solo in una T-shirt e ormai vicina alla morte per ipotermia. Era talmente debole da non riuscire nemmeno a piangere. «M si è stretto il cuore quando l'ho vista», ha detto il pensionato «muoveva gambe e braccia, ma era ...

