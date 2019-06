Come combattere la dipendenza da Internet e videogiochi? Ecco un valido aiuto

tuttoandroid

(Di martedì 25 giugno 2019) Cerba HealthCare Italia lancia il primo servizio italiano di Digital Life Coaching che affronta il problema dellada. L'articololadaunproviene da TuttoAndroid.

davidedianad78 : Come combattere il caldo? Solo rimedi naturali... Qualcuno né conosce ? - SgrazX : @ClaudiaT90 @lasxripartada @alPaoloMazza64 @GiulioFatti1 @VupiVu No è un epiteto di merda di un maschilismo allucin… - VaeVictis : @ECastangia @MarcoSbressa @clalupClaudio @poisivede7x @GavinoSanna1967 Non consideriamo TUTTI i bocconiani come il… -