Ciclismo | Vaughters | ' Wiggins crollò dopo una sconfitta subita da Contador'

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Se è vero che Bradleyha conquistato tutti i suoi più grandi successi nelsu strada con la Sky, è altrettanto innegabile che fu la Garmin la prima squadra a credere veramente in lui come corridore da corse a tappe. Il team americano lo ingaggiò nel 2009 portandolo sia al Giro d’Italia, dove concluse al secondo posto la crono finale di Roma, sia al Tour de France. In quella corsarivelò per la prima volta le sue capacità come uomo da grandi giri concludendo al quarto posto, poi diventato un terzola squalifica di Armstrong. Quella Garmin era guidata da Jonathan, che è ancora al timone del team che nel frattempo è diventato Education First.sta lanciando un libro autobiografico e nei primi passaggi che sono stati divulgati ha rivelato alcuni retroscena molto curiosi su: 'fece le valigieaver perso da ...