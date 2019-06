Car Mechanic Simulator ora disponibile su console

gamerbrain

(Di martedì 25 giugno 2019) PlayWay e Koch Media sono felici di annunciare che Carè oraper PlayStation 4 e Xbox One. Carti sfida a trovare, riparare, verniciare, mettere a punto, vendere e testare le auto! Costruisci e migliora le tue auto in questa esperienza di simulazione iper-realistica. Ogni missione comprende propri criteri, diverse difficoltà e limiti di tempo da soddisfare, Carmetterà alla prova il tuo coraggio e la tua passione. Il gioco comprende una cornucopia di macchine (48), una tonnellata di strumenti (10+) e una prodigiosa pletora di accessori (1000+), cosa stai aspettando? È ora di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro! Con una grafica fotorealistica all’avanguardia e un’incredibile livello di attenzione ai dettagli, gli appassionati saranno al settimo cielo e la ...

PSExperience1 : Sconti PlayStation Store (25 Giugno): Slum Ball, We. The Revolution, Car Mechanic Simulator #Sconti #Offerte… - davemik71 : In Italia un video così verrebbe subito demonizzato dal pattume sinistronzo e piddìdiota solo per il fatto che pubb… -