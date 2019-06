A Latina muore 21enne per intervento al naso

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Claudio Carollo La rinoplastica doveva essere il regalo di compleanno, invece durante l'operazione ha avuto un arresto cardiaco. La Procura ha disposto l'autopsia Doveva essere un sempliceestetico, un ritocchino alcome regalo per il suo compleanno. Invece mentre era sotto i ferri è cominciato un coma durato una settimana dal quale non si è più svegliata. Mariachiara Mete, una ragazza di 21 anni di Lamezia Terme è morta per un arresto cardiaco a seguito di una rinoplastica, che l’ha portata al coma. Il 17 giugno scorso aveva deciso di concedersi per il suo compleanno un regalo: farsi dare un’aggiustatina a quel setto nasale che non le piaceva tanto. Sceglie così di fare l’alla clinica privata “Casa del Sole” a Formia, in provincia di. Durante l’operazione qualcosa va fuori controllo e la ragazza viene trasferita all’ospedale cittadino il ...

repubblica : Latina, ragazza di 21 anni muore dopo intervento al naso - gioart79 : RT @repubblica: Latina, ragazza di 21 anni muore dopo intervento al naso - pa__rm : RT @repubblica: Latina, ragazza di 21 anni muore dopo intervento al naso -