Zingaretti alla sua nuova squadra | “Prepariamoci al voto

Oggi direzione Dem incandescente Zingaretti alla prova dell'unità : "Tenterò di ricostruire, farò uno sforzo per ricostruire uno spirito unitario". Nicola Zingaretti resta convinto che la "priorità assoluta" del Pd deve essere la situazione "drammatica" in cui versa l'Italia governata da Salvini, non certo le divisioni interne. Con questo atteggiamento il segretario dem si sta approcciando alla direzione di Oggi, convocata in un clima che resta ...

Zingaretti - il segretario tristeNel Pd tribù pronte alla mattanza : Zingaretti ha lo sguardo triste di chi non vuole ammettere di avere i giorni, i minuti contati, perché oltre al naufragio che ormai sembra impossibile evitare, si nota nel suo volto una stanchezza foriera di un probabile prossimo, ennesimo abbandono Segui su affaritaliani.it

Zingaretti alla ricerca del “tesoretto di Greta” : meeting per le proposte green. Verdi : “Ilva e non solo - Pd non credibile” : A sinistra c’è una maglia verde da indossare per provare a rosicchiare consensi. Un possibile tesoretto dalle potenzialità inespresse, fin qui veicolato da una ragazzina svedese in odore di Premio Nobel, il cui volto in Italia per ora è associato a qualche meme sui social e alla satira di vario genere (anche pessimo). Se ne sono accorti però anche dalle parti del Nazareno. E il segretario Pd Nicola Zingaretti, portabandiera della mozione all-in, ...

Il Pd alla conquista dei delusi M5s. Zingaretti - noi alternativa : Se il voto nei comuni ha lasciato delle "ferite", come sottolinea il segretario Nicola Zingaretti, queste vanno ricercate non tanto nei risultati in Emilia Romagna, quanto di quelli in citta' che potevano essere conquistate o riconquistate e in cui si e' fallito nel tentativo a causa degli strascichi della stagione precedente, caratterizzata da liti interne e vecchi rancori. L'esempio che viene portato in ambienti Pd a sostegno di questa tesi e' ...

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Elezioni europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5s : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

Zingaretti : "PD l'unica alternativa alla Lega" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti torna ad attaccare il ministro dell’Interno e la Lega con un post su Facebook: "Salvini vuole trasformare le Europee in un referendum su di lui. Lo accontenteremo chiamando a raccolta i milioni di italiani che credono in un altro destino per l'Italia fondato sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e non l'odio. E che vogliono difendere l'Europa e la nostra democrazia". ...

Forza Nuova 'Impediremo discorso di Lucano alla Sapienza'. Zingaretti 'Intervenga il prefetto' : Politica Comunali a Riace, Mimmo Lucano si ricandida a consigliere Il senatore de La Sinistra Francesco Laforgia dice: 'Il nostro Paese è uno stato democratico ed è inaccettabile che venga concesso a ...

Governo - Zingaretti : 'Tria conferma - o sale Iva o tagli alla spesa' : 'Il ministro Tria in un'intervista ha confermato un dato drammatico: il Governo si prepara o ad alzare l'Iva o a varare tagli alla spesa pubblica con cifre impressionanti'. Lo ha detto il segretario ...

Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne : "Salvini? Fa paura. Zingaretti? Poco energico"" : Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce, Rossana Rossanda, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la ...