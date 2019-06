Pamela Prati Tronista a Uomini e Donne? Ecco La verità

Valeria Marini difende Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone : «Un gioco che le è sfuggito di mano» : ?Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei?,...

Pamela Prati e Valeria Marini insieme sui social : Pamela Prati torna con un video sui social assieme all’amica Valeria Marini. Dalle stories dell’account “Instagram” di Pamela infatti è stato condiviso un video che la vede allegra e sorridente assieme a Valeria Marini. Le due spensierate e divertite si inquadrano nel video selfie e augurano a tutti i fan una “Estate Stellare”. Una Pamela Prati che dopo tanto clamore ha deciso di godersi l’estatate e la tranquillità, come testimoniano anche i ...

Barbara D’Urso torna a parlare del caso di Pamela Prati : Barbara D’Urso è tornata a parlare sul caso di Pamela Prati e lo scandalo con il finto fidanzato Mark Caltagirone. Per molti mesi Barbara se ne è occupata nei suoi programmi, dando spazio alla showgirl e credendole fino alla fine, ma quando è emerso che era tutta una truffa ha deciso di scavare a fondo della vicenda, non risparmiandosi. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa. «La vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati è diventata così ...

Valeria Marini difende Pamela Prati : "Credo sia una vittima" : Raggiunta dai microfoni del quotidiano Il Tempo in occasione dell'uscita del suo singolo estivo, Valeria Marini ha fornito la propria versione sul tanto chiacchierato Prati-gate, che ha visto protagoniste della cronaca rosa degli ultimi mesi l'amica Pamela Prati e le sue ex-agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le fantomatiche nozze con Mark Caltagirone della showgirl sarda hanno alzato un polverone medatico tale, che risulta ...

Pamela Prati possibile tronista di U&D - la caporedattrice nega : 'Gli asini volano?' : In questi giorni sul web stanno circolando una serie di notizie molto interessanti inerenti l'ipotetica partecipazione di Pamela Prati in qualità di tronista a Uomini e Donne. A sganciare la bomba è stato il settimanale "Vero". Nel precedente numero, infatti, si era parlato di vedere la showgirl più discussa del momento come nuova tronista. Dopo l'amore fake con Mark Caltagirone, infatti, per lei ci sarebbe potuta essere la possibilità di ...

Uomini e Donne : Pamela Prati sul trono? Parla Raffaella Mennoia : La nota autrice del dating show fa chiarezza sulle ultime indiscrezioni riguardanti la showgirl sarda.

