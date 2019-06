NBA – Chris Paul mette a tacere le voci di mercato | “sono felice ai Rockets | mai chiesto

NBA – James Harden e Chris Paul ai ferri corti - polveriera Rockets : “stai zitto e guardami giocare” : Il rapporto fra James Harden e Chris Paul è ai minimi storici: una fonte interna ai Rockets porta alla luce le frizioni fra le due stelle di Houston Dopo l’eliminazione in semifinale contro i Golden State Warriors, la situazione in casa Houston Rockets si è fatta davvero rovente. Il rapporto fra James Harden e Chris Paul , le due stelle della squadra, è ai minimi storici: ‘Il Barba’, al top della sua carriera, monopolizza le azioni e ...

NBA – Il gm dei Rockets fa chiarezza : “cessione Chris Paul? Teniamo tutto lo starting five” : Daryl Morey, gm degli Houston Rockets , ha fatto chiarezza sulla possibile cessione di Chris Paul: lo starting five della franchigia texana resterà intatto “Con il nostro starting five di quest’anno sfiderei chiunque, terremo tutti i giocatori chiave”. Parole chiare e semplici pronunciate dal gm degli Houston Rockets , Daryl Morey, che mettono fine a qualsiasi rumor di mercato in ottica cessione. Nei giorni scorsi infatti, si era parlato con ...

Playoff NBA – Sospiro di sollievo Rockets : niente sospensione per Chris Paul - solo 35.000$ di multa : Dopo l’espulsione rimediata in Gara-1 della semifinale di Conference, Chris Paul è stato multato per una somma di 35.000 dollari: scongiurata l’ipotesi sospensione Finale incandescente in Gara-1 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors. La franchgia texana ha avuto la palla del 103 pari a pochi secondi dalla fine, ma la tripla di James Harden è stata sputata fuori dal ferro. Il pallone è finito fra le mani ...