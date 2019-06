Napoli | Koulibaly mette in allarme il club azzurro | “se resto? Non lo so ancora | ma…”

Koulibaly : “Credo che resterò al Napoli” : Kalidou Koulibaly ha parlato a Goal dopo la vittoria del Senegal sulla Tanzania: “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì”. KK intende rimanere concentrato sulla Coppa d’Africa: “Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal. Già oggi ...

Offerta Manchester City per Koulibaly - arriva la risposta del Napoli : Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli. Oggi è il suo compleanno e Kalidou non è a Napoli perché impegnato con il suo Senegal. Gli auguri del club azzurro non si sono fatti attendere e sono arrivati via social, dove il difensore azzurro ha subito ringraziato e ritwittato il post. Il gigante senegalese in queste ore viene letteralmente ...

Il no di De Laurentiis alle offerte per Koulibaly è un indice della forza del Napoli : Che il Napoli abbia un progetto oculato e chiaro lo abbiamo scritto più volte (forse, come dice il professor Trombetti, è solo che non lo spiega). Lo abbiamo ribadito anche quando, mentre si consumava il valzer delle panchine delle prime cinque squadre in classifica (la Juve ha sciolto il suo dilemma solo domenica), ad un certo punto l’unica certa era solo la nostra, con Carlo Ancelotti. La stabilità del progetto è dimostrata anche dagli ...

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Pericolo Juve su Koulibaly. Ma il Napoli a meno di 120 milioni non tratta : La Juventus non è solo l’avversaria da battere in campionato, ma anche un Pericolo per il mercato estivo del Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che Fali Ramadani, dopo aver sbloccato il trasferimento di Sarri in bianconero ha parlato con Paratici anche di Koulibaly. Per il difensore del Napoli non si è mossa solo la Juventus. C’è l’interessamento del Real Madrid, del Machester United e soprattutto del ...

CorSport : Koulibaly-Manolas potrebbe essere la nuova coppia della difesa del Napoli : Se davvero Albiol dovesse andare via al Napoli spetterebbe l’arduo compito di sostituirlo e di assegnare un nuovo compagno a Koulibaly. Tra i più papabili per il ruolo di centrale, scrive il Corriere dello Sport, c’è Manolas, che è pronto a lasciare la Roma dietro il pagamento della clausola di 36 milioni di euro. Assistito da Raiola, ha 27 anni, è veloce, ha esperienza e una bella personalità ed è anche molto forte nel gioco aereo. Il suo ...

Calciomercato Napoli - occhio allo United : mega offerta per Koulibaly : L’ennesima stagione importante per lui, che da quando è a Napoli è cresciuto tantissimo, rivelandosi uno dei migliori difensori della Serie A e tra i migliori d’Europa. Non per niente, è ormai un habitué vedere accostato il nome di Koulibaly a tante squadre importanti. L’ultima in ordine di tempo è il Manchester United, che secondo il Daily Express ha presentato una mega-offerta al calciatore e agli azzurri. I Red ...

Calciomercato Napoli – Il Manchester United piomba su Koulibaly : pronta un’offerta impossibile da rifiutare : Il Manchester United pronto a fare un’offerta per Kalidou Koulibaly: i ‘Red Devils’ mettono sul piatto 95 milioni, il Napoli valuta il giocatore 150 Le squadre inglesi sono piene di giocatori di talento, ma spesso peccano in fase difensiva. Tanti giovani, giocatori più o meno affidabili e qualche profilo sopravvalutato, rischiano di spezzare i sogni di un top club che si ritrova a fine anno ad aver mancato gli obiettivi ...

Da Napoli - il giornalista Livio Varriale : 'Juve continua ad offrire Dybala per Koulibaly' : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza continua a supervisionare il mercato per allestire una rosa competitiva. Tanti acquisti però dipenderanno anche da cessioni pesanti, in quanto l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista per giugno dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I giocatori a rischio cessione sono diversi, si va da Joao Cancelo (che piace al Manchester City) ...

Juventus - il possibile grande arrivo per la difesa è Koulibaly dal Napoli : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, con Andrea Barzagli che dopo il ritiro dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero e con Martin Caceres che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Sono quindi ...

Calciomercato Napoli - il PSG fa sul serio per Koulibaly : la richiesta di De Laurentiis è spropositata : Il presidente del Napoli avrebbe chiesto infatti una cifra spropositata per Koulibaly, finito nel mirino del Paris Saint-Germain Kalidou Koulibaly è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha individuato nel difensore senegalese il profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto difensivo. Foto Fabio Sasso/LaPresse Stando a quanto riferito però dai media francese, la richiesta del presidente De Laurentiis sarebbe troppo alta: ...

CorSport : Koulibaly un figlio di Napoli - come Maradona e il Petisso : Koulibaly come Diego Armando Maradona e il Petisso, sono infatti questi i nomi dei calciatori che hanno avuto la cittadinanza onoraria. Il Corriere dello Sport sottolinea come il difensore senegalese ha dimostrato di essere non solo un calciatore del Napoli, ma napoletano di sentimenti. «Un po’ mi fa piacere essere diventato il simbolo della lotta alle discriminazioni nello sport però allo stesso tempo mi rattrista pensare che al giorno ...

Koulibaly cittadino onorario – La proposta dopo i cori di Inter-Napoli : Il quotidiano La Repubblica rende noto che il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il provvedimento per far diventare Kalidou Koulibaly cittadino onorario di Napoli. Koulibaly cittadino onorario – A seguito dei cori razzisti subiti durante Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre, è stata avanzata la proposta di conferire al difensore senegalese la cittadinanza onoraria di Napoli. Koulibaly nel corso della partita fu anche espulso ...

Napoli - riconoscimento per Koulibaly : sarà cittadino onorario : Stagione strepitosa per il difensore Koulibaly, adesso nelle ultime ore è arrivato un importante riconoscimento per il calciatore del Napoli. Nel dettaglio il Consiglio comunale ha dato l’ok al conferimento della cittadinanza onoraria al calciatore, la proposta è stata presentata dai consiglieri di maggioranza Laura Bismuto e Nino Simeone, la proposta è arrivata in seguito ai cori razzisti durante la partita ...