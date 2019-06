Manovra | Di Maio contro la Lega Basta giocare a nascondino

"Manovra in estate" - Salvini vs Di Maio/ "Flat Tax da 15 miliardi - fondi ci sono" : Salvini 'anticipiamo la Manovra in estate, basta dare sangue all'Europa'. Di Maio replica 'Lega dia le coperture della Flat Tax'. Carroccio '15 miliardi'

Salvini vuole “anticipare” la Manovra Di Maio : «Dove sono le coperture?» : Il ministro dell’Interno vuole anticipare la legge di bilancio, mentre Di Maio lo accusa di destabilizzare il governo e punta il dito anche contro Di Battista

Salario minimo - Istat : “Per le imprese aggravio di costi di 4 - 3 miliardi”. Di Maio : “In Manovra riduzione cuneo fiscale” : Un Salario orario minimo fissato a 9 euro lordi sarebbe al momento “il più elevato tra i Paesi Ocse” e “anche della maggioranza dei contratti collettivi esistenti”. E comporterebbe per le imprese “un aggravio di costo pari a circa 4,3 miliardi complessivi“. Che, se non trasferito sui prezzi, porterebbe a una compressione di circa l’1,2% del margine operativo lordo ed allo 0,5% del valore aggiunto. Lo hanno ...

Di Maio : "La Manovra spetta alla Lega - ha vinto le Europee" | Salvini : "Solo se tagliamo le tasse" : L'avvertimento del leader della Lega: "Se qualcuno dicesse facciamo la Manovra e non tocchiamole tasse, non la fanno con me la Manovra economica". Il premier Conte: "Abbassarle è obiettivo comune"

Luigi Di Maio cede la responsabilità della Manovra a Matteo Salvini : "Hanno vinto le Europee - tocca a loro" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a battibeccarsi. I due devono devono fare i conti con la prossima manovra finanziaria, o meglio, devono farla andare già all'Unione Europea che ha già dato il via a una possibile procedura d'infrazione. Flat Tax e salari minimi sono solo alcuni dei temi cari ai

Di Maio : «Il rimpasto non si farà. Manovra in deficit? Faremo ciò che serve» : Il leader M5S: no a una flat tax fatta aumentando l’Iva. L’Italia è un Paese europeo e tale deve restare, ma non è nemmeno possibile che a chinare la testa debbano sempre essere gli italiani».

Di Maio : "Manovra in deficit? Faremo ciò che serve agli italiani" : "Noi andiamo in Europa per difendere proprio gli italiani. Ovviamente avremo un atteggiamento responsabile, ma vogliamo farci rispettare. L'Ue ha sbagliato in passato, soprattutto con le politiche d'austerità, adesso serve un cambio Di marcia Segui su affaritaliani.it

Salvini-Di Maio : giù tasse - no Manovra : 2.19 "Tutto bene, incontro positivo. Obittivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse". Così Salvini dopo il vertice di governo con il premier Conte e il vicepremier Di Maio. "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse", ha aggiunto Salvini. "Al vertice un clima positivo di chi vuole lavorare al massimo per l'Italia. Il primo obiettivo e la priorità in questo ...

Luigi Di Maio a Ue “Comportamento elettorale - no Manovra correttiva” : Luigi Di Maio all’Ue “Comportamento elettorale, nessuna manovra correttiva” Il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è impegnato su tanti fronti diversi. I continui conflitti con Matteo Salvini; le crisi del Mercatone Uno e l’arenamento delle trattative tra FCA e Renault; infine, il braccio di ferro con Bruxelles sulla procedura d’infrazione per debito eccessivo. Proprio ...

Luigi Di Maio : “No alla Manovra correttiva - spiegheremo le nostre ragioni alla Ue” : Luigi Di Maio è chiaro: non ci sarà una manovra correttiva. Nelle trattative che si aprono ora fra Roma e Bruxelles, per evitare la procedura d'infrazione bisognerà spiegare le ragioni del governo su quanto fatto fino ad ora. "E sia ben chiara una cosa: questa trattativa non la devono fare i burocrati, ma deve passare anche per il Parlamento in modo tale da mettere tutti i paletti politici che servono per tutelare i cittadini".Continua a leggere

Flat Tax - Manovra da 30 miliardi - Salvini è pronto Di Maio non può dire di no : Forte delle ultime votazioni europee, Salvini si prepara a dettare leggi dentro l’alleanza di governo Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l’agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il ministro dell’Interno ha infatti rilanciato non solo sul decreto sicurezza, ma anche sulla manovra … Continue reading Flat Tax, manovra ...

Confindustria : non si governa con i tweet - Manovra banco di prova. Platea gelida con Di Maio : L'Italia "non riparte con lo slancio necessario", la "crescita è piatta" e l'autunno si preannuncia "freddissimo" per l'economia. In questa situazione così complessa c'è chi, nel governo, utilizza parole che "inducono alla sfiducia", parole irresponsabili che "sono contro l'interesse nazionale", o chi pensa di governare con dei tweet, guidato solo da una "bulimia di consenso" che si misura in termini di like. Al Paese servono, invece, "visione e ...