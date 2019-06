LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 24 giugno Rossi-Pellielo argento nel

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 JUDO – Ora tocca alla donne, match per la medaglia di bronzo tra le 78 kg. Si affrontano la kosavara Kuka e la tedesca Malzahn. 16.22 JUDO – Il turco Mikail Ozerler ha vinto la medaglia d’oro tra i 90 kg sconfiggendo l’israeliano Li Kochman durante il golden score per ippon (tre shido inflitti all’avversario). 16.15 JUDO – Ora il match per l’oro dei 90 kg tra il turco Mikail Ozerler e l’israeliano Li Kochman. 16.10 JUDO – Khalmurzaev ha vinto l’incontro, immobilizzato Chamberlain a terra per 20 secondi. Medaglia di bronzo per il russo. 16.05 JUIDO – Mehdiyev ha vinto per ippon. Ora l’altra finale per il bronzo tra il britannico Chamberlain e il russo Khalmurzaev. 16.02 JUDO – Ora l’attenzione è tutta sul tatami, si inizia con la finale per il ...

