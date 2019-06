La Juve nell' affare de Ligt potrebbe essere agevolata dal Decreto crescita

Galeone : 'Allegri si è sentito tradito dalla Juve - dispiaciuto per Andrea Agnelli' : La Juventus la scorsa estate ha acquistato Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di conquistare la Champions League, nonostante ciò non è riuscita a dominare in Europa e dunque la società ha preso la decisione di esonerare l’allenatore Massimiliano Allegri, forse per dare nuovi stimoli a un ambiente diventato ormai 'consuetudinario' e in grado di dominare solo in Serie A. L’allontanamento di Allegri è stato uno degli argomenti trattati da Giovanni ...

Juventus - sarebbero previsti nuovi contatti per De Ligt anche nella giornata di oggi : La giornata di ieri è stata molto intensa per la Juventus che ha deciso di farsi avanti in modo molto concreto per Matthijs De Ligt. I bianconeri vogliono il centrale classe '99 e stanno avendo continui contatti con il suo agente Mino Raiola. De Ligt sarebbe il giocatore perfetto da inserire nella retroguardia di Maurizio Sarri. L'olandese può giocare sia con Leonardo Bonucci che con Giorgio Chiellini e, soprattutto, potrebbe prendere l'eredità ...

Icardi Juventus - novità nella trattativa : Kean e Higuain cambiano tutto : Icardi Juventus – Il club bianconero continua a lavorare per l’acquisto del centravanti argentino. Il numero 9 non rientra nei piani dell’Inter, Conte gli ha già dato il benservito e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il centravanti vorrebbe giocare nella Juventus, Wanda Nara nei giorni scorso, prima della partenza per il Giappone, sarebbe ?stata avvistata a Torino (non […] More

Juventus - nella lista dei possibili partenti di Sarri ci sarebbe anche Mandzukic : La Juventus è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Ovviamente, oltre alle entrate, Fabio Paratici sta pensando anche alle uscite. Infatti, alcuni giocatori non rientrerebbero più nei piani di Maurizio Sarri. La lista dei possibili partenti è abbastanza lunga e si comincia da Joao Cancelo, Mario Mandzukic, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Oltre a loro sono a rischio anche Juan Cuadrado, Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Dunque le ...

Nella settimana dell’arrivo di Sarri le azioni Juve scendono a 1 - 4770 : -8 - 8%. : Nella settimana in cui la Juve annuncia l’arrivo di Sarri in panchina, le azioni del club torinese perdono valore dopo aver sfiorato i nuovi massimi. Lo scrive Calcio e Finanza. Il titolo Juve è in calo da venerdì scorso, quando si è capito che il nuovo tecnico sarebbe stato Maurizio Sarri. Solo venerdì la perdita è stata del 4,6%. L’ufficializzazione è arrivata domenica, a Borsa chiusa. La discesa è continuata lunedì, anche se non ...

Pogba Juventus - svolta nella trattativa : assist del Real ai bianconeri : Pogba Juventus – La Juventus non molla Paul Pogba e nei prossimi giorni potrebbe muovere altri passi concreti con il Manchester United. Il centrocampista francese di recente ha ribadito anche pubblicamente di voler lasciare i Red Devils, confermandosi come uno dei nomi più caldi del calciomercato. Leggi anche: Rabiot Juventus, è fatta: contratto monstre al giocatore, tutti […] More

Juve - titolo in Borsa a -4 - 1% nella settimana di Sarri : titolo in calo per la Juventus in Borsa nella settimana dell’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore bianconero. Dopo aver sfiorato i nuovi massimi, le azioni della società torinese hanno perso valore negli ultimi sette giorni. Nel dettagli, il titolo della Juventus è in calo da venerdì scorso, quando l’annuncio del nuovo tecnico sembrava ormai prossimo […] L'articolo Juve, titolo in Borsa a -4,1% nella settimana di ...

Sacchi : 'Se Agnelli avrà pazienza con Sarri - la Juve può diventare come il mio Milan' : Stamani alle ore 11:00 è stato ufficialmente presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, una conferenza stampa durata più di un'ora in cui i giornalisti hanno stuzzicato il tecnico toscano sia sul mercato che sul passato al Napoli. L'arrivo di Sarri può rappresentare una vera svolta epocale non solo per la Juventus, ma anche per tutto il calcio italiano. E' stato l'ex tecnico del Milan e commissario tecnico della nazionale italiana ad ...

Dybala rischia la panchina nella nuova Juventus di Sarri : Giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' ci sarà la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus, e secondo le ultime indiscrezioni, il toscano potrebbe incontrare Cristiano Ronaldo nel weekend per conoscerlo e magari confrontarsi sulla Juventus della prossima stagione. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions ...

La Juve con Sarri potrebbe cambiare volto : Cancelo e Costa nella lista dei partenti : Da poco più di due giorni la Juventus ha annunciato ufficialmente Maurizio Sarri come allenatore della squadra e domani, presso la sala Giovanni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium, avverrà la sua presentazione alla stampa. Conclusa la telenovela riguardante il tecnico, Paratici starebbe lavorando alacremente sul mercato per arrivare ai profili funzionali al gioco dell'ex Napoli. La società bianconera però prima di acquistare dovrà vendere ...

Inizia il Maurizio Sarri Show : alla Juve la scossa che Agnelli voleva - sarà una rivoluzione di gioco : Meglio mettersi comodi, Inizia il Maurizio Sarri Show. La mossa spiazzante che voleva Andrea Agnelli dopo aver congedato Massimiliano Allegri, proprio un mese fa usciva il comunicato del club che confermava le voci di inizio maggio del suo addio anticipato, si conclude in una calda domenica di giugno con la (quasi) contemporanea pubblicazione sui s...

Lutto in casa Agnelli - Clemente Ferrero de Gubernatis muore giocando allo Juventus Stadium : La tragedia durante la tradizionale partita per il ritrovo annuale dei tanti i rami della famiglia Agnelli. L'imprenditore...

CorSport : La Juve si inserisce nell’affare James Rodriguez : Intrecci complessi e voci che si accavallano su James Rodriguez, riporta il Corriere dello Sport, mentre sembrava a buon punto la trattativa con il Real, arrivano nuove indiscrezioni dalla Germania dove Matthaus ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo ha chiesto a James di andare con lui alla Juve. Un impiccio non da poco, perché De Laurentiis in tanto cercava di strappare a Florentino un accordo diverso rispetto ai 42 milioni da pagare cash per ...

Juventus - shock per Agnelli : parente muore durante una partita all’Allianz Stadium [DETTAGLI] : E’ una giornata triste per il mondo Juventus e per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all’Allianz Stadium, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Agnelli ma è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Agnelli che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto ...