In pole Huawei P30 Lite | in Italia con l’aggiornamento B159

(Di lunedì 24 giugno 2019) Vi avevamo anticipato che non sarebbe passato troppo tempo prima che ilP30ricevesse inl'aggiornamento all'ultimo aggiornamento disponibile, corrispondente alla sigla 9.0.1.159(C431E6R2P3), con patch di sicurezza di maggio 2019. Il roll-out sembra essere partito anche per il nostro Paese, come riportato da HDBlog.it. L'upgrade ha un peso complessivo di 108MB, da poter pertanto scaricare pure tramite la connessione dati del proprio smartphone (il dispendio di dati non è tale da indurre preoccupazioni). L'aggiornamento OTA (Over-The-Air) è partito nelle scorse ore a bordo deiP30no brand: potreste averlo già ricevuto, o riceverlo a giro stretto. Il changelog non rivela altro che l'innesto della patch di sicurezza di maggio 2019: non dovrebbero esserci altre novità degne di nota, se non ottimizzazioni di carattere generale, come spesso accade ...

