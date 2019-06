ilpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) I, la più importante e diffusa criptovaluta,dinel: ora valgono oltre 9.580 euro per unità, ildal gennaio 2018. Allora, istavano rapidamente crollando dopo il picco del dicembre precedente,

ricpuglisi : Mi sa che stasera a @StaseraItalia ci sono pure io che parlo di Libra, bitcoin e quella vaccata dei minibot - ilpost : I bitcoin sono ulteriormente cresciuti di valore nel weekend, raggiungendo il massimo dal gennaio 2018 - Jocnobot : ci sono vari gruppi in giro per il mondo che stanno scandagliando le transizioni di Bitcoin per trovare all'interno… -