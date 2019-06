Gli Obama arrivano alla cena di gala a Laglio sul Lago di Como

(Di lunedì 24 giugno 2019) Riservatissimi per tutta la loro vacanza che è iniziata dCosta Azzurra ospiti di Bono Vox, glihanno poi soggiornato da George Clooney suldipartecipando ad unadi beneficenza. Baracke famiglia continuano a godersi un periodo di riposo lontani dagli impegni lavorativi e come il mondo intero ormai conosce, sono stati ospiti di George Clooney e di sua moglie Amal nella sua splendida villa suldiDeluse le aspettative di tutti gli abitanti del posto e dei centinaia di curiosi accorsi sulnella speranza di incontrare il divo di Hollywood o l’ex Presidente Americano che invece hanno preferito prendere il sole nel giardino di Villa Oleandra.Si sono spostati soltanto per partecipare ad unadi beneficenza per la “Clooney Fondation for Justice”, la fondazione fondata da George Clooney dedicata alle comunità emarginate vittime di violazione dei diritti umani.

Le due famiglie si sono recate in barca all’appuntamento seguite dalla Polizia Italiana che ha assicurato la sicurezza per gli spostamenti sia via terra che via lago. George Clooney è stato particolarmente galante aiutando sua moglie Amal, l’ex first lady Michelle e la figlia di Obama Malia ad uscire dalla barca.Amal indossava un abito floreale lungo di Gucci, mentre Michelle Obama ha preferito una camicia bianca e pantaloni nero. La lunga vacanza degli Obama era iniziata la scorsa settimana, quando sono sbarcati in Francia e hanno trascorso qualche giorno in Costa Azzurra ospiti del cantante Bono Vox e The Edge amici di lunga data.Dalla Francia sono poi arrivati con un jet privato in Italia e si sono fermati a Milano per poi trasferirsi al Laglio ospiti dei Clooney. Ripartiranno poi, sempre con un jet privato per la Provenza dove soggiorneranno in una splendida villa nella regione vinicola di Chateauneuf- du Pape.