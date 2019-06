Giappone, sisma di magnituto 5.5

Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato a sudest di Tokyo alle 9:11 ora locale (le 2:11 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare al largo della prefettura di Chiba ed ipocentro a 60 km di profondità,rende noto la Japan Meteorological Agency (JMA)che non ha lanciato alcun allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli.Al momento secondo la tv pubblica NHK, non risultano notizie di danni a persone o cose.(Di lunedì 24 giugno 2019)