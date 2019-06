Florentino Perez punta ad un Real Madrid femminile

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Secondo Asha intenzione di creare un. E intende partire dalla massima serie del calciospagnolo, la ‘Liga Iberdrola’, in cui già si fanno valere il Barcellona e l’Atletico. Secondo il quotidiano spagnolovuole acquistare per 500mila euro i diritti (e il posto in campionato) del neopromosso Tacon, la squadra che rappresenta Hortaleza e che è stata fondata nel 2014. In Spagna danno l’affare già per concluso, scrive Calcio e Finanza e ci si meraviglia che ilnon abbia acquisito il posto delCFF che a suo tempo nacque per riempire il buco lasciato proprio dal, che non ne voleva sapere di avere una squadra di ragazze. Il Mondiale di Francia ha convinto il presidente dela fare il grande passo per entrare in concorrenza con il Barcellona, club dal quale arrivano dieci delle giocatrici della ...

