Di Battista scenda in campo e salvi quel che resta dei Cinquestelle

(Di lunedì 24 giugno 2019) E’ oramai chiaro a tutti, inclusi gli imbecilli (tranne forseli gravi e gravissimi) come il destino di questo governo sia segnato e la sua fine prossima. Il fattore scatenante dovrebbe essere costituito dalla crisi di prospettiva che sta inevitabilmente dilaniando i. La scelta della senatrice Nugnes, che pure ne aveva ingoiate tante, di abbandonare il gruppo e il risentimento di Di Maio per le critiche di Dine sono le ultime evidentissime manifestazioni. E’ del resto del tutto irreale che un partito che perde metà e più dei suoi voti in poco più di un anno non si metta a discutere a fondo del perché di questa sconfitta e non proceda alle necessarie ed urgenti radicali correzioni di rotta. M5s, Nugnes se ne va: “Passo al Misto”. Di Maio: “Si dimetta, non vada in un altro gruppo. ...

