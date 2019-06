Tiro a volo | European Games 2019 | Valerio Grazini è d’argento! Sfugge di un soffio la

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Brilla la medaglia d’argento conquistata danel trap maschile aglidi Minsk: ilrimpingua il bottino azzurro, ma resta l’amaro in bocca per un metallo che poteva essere ancora più prezioso e, soprattutto, per la carta olimpica sfuggita di un. L’oro ed il pass per Tokyo 2020 vanno alla Repubblica Ceca grazie a David Kostelecky. Il boemo si impone sull’azzurro negli ultimi dieci piattelli facendo segnare il record della manifestazione con 44/50 contro 42 dell’italiano (quanto pesano i due piattelli mancati negli ultimi 5…), mentre la medaglia di bronzo va al collo del britannico Aaron Heading, eliminato in terza piazza con 34/40. Quarta posizione per un altro boemo, Jiri Liptak, che aveva dominato le eliminatorie, ma che chiude con 28/35, mentre in quinta posizione si piazza il russo Alexey Alipov, fuori ...

ItaliaTeam_it : BRAVOOOOOO! ?? Ai Giochi Olimpici Europei Valerio #Grazini argento nel trap! ???? RT per il terzo podio #ItaliaTeam… - riccioale19 : RT @ItaliaTeam_it: BRAVOOOOOO! ?? Ai Giochi Olimpici Europei Valerio #Grazini argento nel trap! ???? RT per il terzo podio #ItaliaTeam nel t… - Robertoro80 : RT @ItaliaTeam_it: BRAVOOOOOO! ?? Ai Giochi Olimpici Europei Valerio #Grazini argento nel trap! ???? RT per il terzo podio #ItaliaTeam nel t… -