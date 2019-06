I controller di Sony e Microsoft appaiono alla conferenza di Apple | è la fine delle

eurogamer

(Di domenica 23 giugno 2019) Il sottotesto di competizione che permea l'intera industria videoludica sta rapidamente cambiando volto. Ricordate il momento in cui Mario e Sonic che figuravano fianco a fianco sulla copertina di un gioco (in Mario&Sonic ai Giochi Olimpici per Wii, nel 2007) appariva come il punto esclamativodi un'era? Si parlava di una conferma definitiva di un nuovo status per due icone che, un tempo, erano implacabili rivali.Ultimamente, momenti come quello sembrano davvero all'ordine del giorno:sta lavorando connel campo del cloud gaming; il cross-play tra le varie piattaforme sta lentamente diventando uno standard;ha acquistato i diritti di Minecraft e, subito dopo, ha duplicato gli sforzi per il supporto del gioco sulle console concorrenti. Negli ultimi giorni, inoltre, si rincorrono alcuni rumor che parlano dell'arrivo del servizio di streaming di Xbox ...

top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: YoRHa Camuffamento di stampa di trasferimento dell'acqua Cassa pelle cope… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: GAMINGER Smart Clip per smartphone supporto con fissaggio per Sony Dualsh… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: 2x Silicone Skin Case Cover + Tappi Joystick Thumbstick per Sony PS4 Cont… -