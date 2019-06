Superbike – Non c’è pace a Misano | Gara-1 sospesa per pioggia

Alvaro Bautista Superbike - GP Spagna 2019 : “Dedico la vittoria a mio nonno - è mancato da poco” : Alvaro Bautista ha vinto la gara-1 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Ducati ha dominato sul tracciato di Jerez con una disinvoltura fuori dal comune, ha impresso un ritmo insostenibile per tutti gli avversari e ha tagliato il traguardo con quasi dieci secondi di vantaggio su Michael van der Mark, riuscendo anche ad allungare in classifica generale su Jonathan Rea che si è dovuto accontentare della terza ...

Superbike - il presidente di Formula Imola risponde a Bautista : “Non si è corso per strategia” : “Questa pista è al limite dei livelli di sicurezza in condizioni normali, figuriamoci quando piove. Proprio per questo non si deve correre. Il circuito di Imola è vecchio stile, ma anche pensare alla nostra incolumità lo è”. Con queste parole si era espresso il leader del campionato del mondo di Superbike Alvaro Bautista, relativamente alla cancellazione di gara-2 del quinto round del campionato ad Imola. A detta, infatti, del ...

VIDEO GP Italia Superbike - gara-2 cancellata a Imola per pioggia : i piloti non scendono in pista : Oggi non si è disputata la gara-2 del GP d’Italia 2019, tappa valida per il Mondiale Superbike. La corsa è infatti stata cancellata a causa della pioggia che si è abbattuta a Imola e che ha reso impraticabile la pista, i piloti hanno aspettato oltre un’ora nella speranza che le condizioni meteo migliorassero ma non c’è stato nulla da fare e si è dunque deciso di annullare l’appuntamento pomeridiano che avrebbe chiuso il ...