Salerno | bimba morta in ospedale | rinvenuti lividi sul corpicino

(Di sabato 22 giugno 2019) Marco Della Corte La piccola èpresso l'di Nocera inferiore (), ancora da chiarire le cause della morte,diversisul: non c'è stato nulla da fare Una bambina di 8 mesi è deceduta la scorsa notte presso l'Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di. Ancora da chiarire le cause della morte. La piccola, accompagnata dai genitori, sarebbe giunta in nosocomio già priva di vita. Sono ancora poche le informazioni che trapelano dal web, ma sembra che lapresentassesul, che avrebbero fatto insospettire i sanitari. La piccola e la sua famiglia sono originari di Sant'Egidio del Monte Albino. I medici non hanno potuto fare nulla per lei, se non constatarne il decesso, nonostante gli innumerevoli sforzi per tentare di rianimarla. I genitori sarebbero stati fermati stamattina e si troverebbero, ...

