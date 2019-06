Pensioni | ecco la quattordicesima | a chi spetta e a quanto ammonta

Pensioni - dalla scuola alle banche : ecco i settori più colpiti da quota 100 : scuola, banche, commercio, artigianato: ecco i settori dietro le 142mila domande presentate al 3 giugno all’Inps per quota 100, l’uscita anticipata dal lavoro con 62 anni di età e 38 anni di contributi...

Pensioni ultime notizie : importo Irpef 2019 - ecco quant’è il lordo : Pensioni ultime notizie: importo Irpef 2019, ecco quant’è il lordo Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il calcolo che si deve fare per valutare la tassazione applicata sull’importo dell’assegno. Il reddito da pensione, infatti, alla pari del reddito da lavoro dipendente, subisce la medesima tassazione. Ciò significa che dall’importo lordo sono detratte le ritenute Irpef e le consuete addizionali regionali e comunali. Il ...

Pensioni scuola - ecco perché il Governo non deve cedere all’UE : Il vicepremier Matteo Salvini, in tema Pensioni, ha ribadito l’obiettivo del Governo di arrivare a Quota 41 per tutti, al termine del ciclo sperimentale di Quota 100. Per quanto riguarda il personale scolastico, la questione acquista particolare importanza anche alla luce dei diversi trattamenti previdenziali di cui possono beneficiare i docenti di altre Nazioni come la Francia e la Germania. Il presidente dell’Anief, Marcello ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - esclusi i tagli. Ecco i punti a favore : Pensioni ultime notizie: Quota 100, esclusi i tagli. Ecco i punti a favore Dopo l’avviso Ue sul possibile avvio della procedura di infrazione, le misure avviate dal governo giallo-verde, Quota 100 e reddito di cittadinanza, sono a rischio taglio? I vertici governativi, dal premier Conte, ai vicepremier Di Maio e Salvini si sono affrettati a ribadire il concetto che le due misure non si toccheranno. A ripetere questo assunto ci ha pensato ...

Pensioni ultima ora : rivalutazione giugno 2019 - ecco chi ha perso soldi : Pensioni ultima ora: rivalutazione giugno 2019, ecco chi ha perso soldi Pensioni ultima ora: la rivalutazione delle Pensioni ed i nuovi criteri introdotti con la legge di stabilità dal governo Conte sono ancora un motivo di forte polemica in materia previdenziale. Anche i sindacati hanno a più riprese polemizzato proprio in ordine alla mancata rivalutazione degli assegni. E non sono stati gli unici visto che vibranti proteste sono arrivate ...

Pensioni - il taglio sugli assegni voluto dal M5s : ecco chi perde fino al 40% da giugno : Dal prossimo giugno circa 24mila pensionati italiani con un assegno superiore ai 100mila euro lordi l'anno subiranno il taglio annunciato nella scorsa legge di Bilancio dal governo. La tagliola scatterà per tutti, ma con vigore diverso a seconda dell'ammontare dell'assegno. Stando al meccanismo cont

Pensioni d’oro 2019 : ecco come saranno ridotte. Guida - importi e calcolo : Detto fatto: il taglio Pensioni d’oro è diventato realtà e colpirà da giugno migliaia di pensionati italiani con assegni alti. È frutto della norma era inserita nella Legge di Bilancio 2019, che prevede il prelievo forzato sulle Pensioni considerate alte. ecco quindi che arrivano dall’Inps le istruzioni su come questo taglio avverrà. L’Istituto lo ha comunicato con una circolare, che specifica le modalità, i tempi, il calcolo e le ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 trappola per i privati - ecco perché : Pensioni ultime notizie: Quota 100 trappola per i privati, ecco perché Se siete lavoratori privati e avete alle spalle 34 anni di contributi, più 4 (quelli della laurea) da riscattare, non presentate le dimissioni per tentare l’accesso a Quota 100. A differenza dai lavoratori pubblici, infatti, i lavoratori privati sono tenuti a dimettersi prima di avviare le pratiche del pensionamento e non possono più tornare indietro. Ma un calcolo ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - ecco i numeri esatti di Durigon : Pensioni ultime notizie: Quota 100, ecco i numeri esatti di Durigon Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon non ci sta e difende la “sua” Quota 100 dagli assalti di economisti e detrattori. Dopo i numeri citati dai studi e dai sindacati, ultimi dei quali quelli dati dalla Cgil, Durigon sottolinea come i numeri li diano solo l’Inps e la Ragioneria dello Stato. E questi numeri sono diversi dagli scenari emersi negli ultimi giorni a ...