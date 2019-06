Manovra | Salvini entro luglio inviterò sindacati

Salvini s'improvvisa mago del fisco Manovra di Trump? Non si può fare : Hai voglia ad esaltare le politiche economiche di The Donald e ad invocare una “Manovra trumpiana” per l’Italia, incentrata sulla forte sforbiciata alle tasse con l’introduzione della flat tax per famiglie e imprese com’è stato fatto negli Stati Uniti a fine 2017. Segui su affaritaliani.it

Salvini negli Usa : “All’Italia servirebbe una Manovra trumpiana. F35? Non ci si può rimangiare gli accordi” : Il messaggio che nella sua visita negli Stati Uniti Matteo Salvini porta a Donald Trump è chiaro: l’Italia in questo momento è molto più vicina alla Casa Bianca di quanto in Europa non lo siano la Germania o la Francia. “Il nostro Paese vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale”, aveva detto nella notte italiana parlando con i giornalisti a Villa Firenze, la residenza ...

Di Maio : "La Manovra spetta alla Lega - ha vinto le Europee" | Salvini : "Solo se tagliamo le tasse" : L'avvertimento del leader della Lega: "Se qualcuno dicesse facciamo la Manovra e non tocchiamole tasse, non la fanno con me la Manovra economica". Il premier Conte: "Abbassarle è obiettivo comune"

Matteo Salvini a Ue : “Manovra economica ci sarà se prevede un taglio corposo delle tasse” : Al termine del Condiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano Matteo Salvini ha dettato le sue condizioni per poter fare una manovra economica: "L'aumento dei salari e degli stipendi ci sarà se i lavoratori pagano meno tasse. E quindi la manovra economica ci sarà se prevede un corposo taglio delle tasse".Continua a leggere

Flat tax 2020 : Salvini “dovrà essere parte fondamentale della Manovra” : Flat tax 2020: Salvini “dovrà essere parte fondamentale della manovra” Governo e Flat tax 2020: l’accostamento è sempre più frequente. Visto che, oltre a parlarne da tempo, il tema economico di taglio delle tasse è entrato prepotentemente all’interno dell’agenda del governo all’indomani delle ultime elezioni europee che hanno fatto registrare un vero e proprio exploit della Lega. Come sappiamo proprio la Lega ha da ...

Salvini ammette : “Il governo è ancora a rischio. Decisiva la Manovra : o coraggiosa o salta tutto” : Matteo Salvini, intervistato dal Quotidiano Nazionale, affronta vari temi: annunciando le nuove norme del decreto sicurezza bis, approvato ieri in Cdm, afferma la necessità di procedere con una riforma della magistratura e torna sul clima di governo dopo l'ultimatum di Giuseppe Conte. "C'erano troppi litigi, ma se si torna a lavorare come nei primi undici mesi, si va avanti". Almeno fino all'autunno, quando arriverà il momento della manovra ...

SCENARIO/ Così la Manovra che non piace all'Europa aiuta Salvini : Salvini rilancia l'azione di governo ma la Ue intende cassare l'Italia sul debito: "rischia una procedura per anni" ha detto ieri Juncker

Attesa per il vertice di governo - tensione sulla Manovra. Salvini : «Io non la tiro in lungo» : Attesa per il vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, previsto stasera. Sfidare Bruxelles sulla procedura d'infrazione, dice il premier, può fare male all'Italia e...

DIETRO LE QUINTE/ Rimpasto - sondaggi - Manovra : ecco perché Salvini prende tempo : La crisi di governo per ora è lontana. Salvini però ha più fronti aperti di prima, dalle cariche europee al Nord, da Mattarella alla manovra

Manovra bis ostacolo al voto. Salvini : così il governo cade : Più che una conferenza stampa quella di oggi del presidente del Consiglio sarà una sorta di compassatissimo sfogo in diretta tv. Perchè sì, va bene esaltare le tante cose...