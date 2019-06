Grant Gustin sul set di The Flash 6 | al via le riprese della nuova stagione

optimaitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) Il periodo buio sta per finire e presto tra episodi da guardare e riguardare e il ritorno sul set, finalmente avremo qualcosa di cui sparlare. Tra le novità dell'ultima ora c'è il ritorno disul set di The6 per l'inizio delle. Ebbene sì, la lunga pausa estiva per gli attoriserie The CW sta per finire, così come quella dei loro colleghi, ed è ormai ufficiale che il velocista scarlatto e il suo team saranno sul set di Vancouver dal 2 luglio prossimo.Questa non è una novità visto che le serie, soprattutto quelle "fantasy", sono obbligate a tornare sul set relativamente presto rispetto alla messa in onda proprio per preparare quello che sarà il materiale di cui parlare o da mostrare all'evento degli eventi, ovvero il Comic-Con di San Diego. A quel punto i fan non solo scopriranno i primi dettagli grazie agli spoiler dal set ma cercheranno di mettere ...

captainxbrien : Sono in un periodo di fissa assurda per Grant Gustin CEH GUARDATELO È TROPPO CUCCIOLO - Micheledg89 : Buona estate soprattutto a Grant Gustin con la barba - valeskastan : NO OK HO SCOPERTO SOLO ORA IL FILM 'KRYSTAL' CON GRANT GUSTIN E NICK ROBINSON RIPETO CON G R A N T G U S T I N (CH… -