Zaniolo | la mamma è un fiume in piena | “Cattiverie su di me e su di lui Grazie Di

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Da quando suo figlio ha iniziato a farsi conoscere al calcio che conta, hanno fatto tanto discutere alcune sue uscite sui social network. Ma Francesca Costa, ladi, esce allo scoperto e si sfoga, parlando anche di questo. E’ uninai microfoni di Rete Sport, tra le difficoltà in campo del figlio con l’arrivo di Ranieri e i commenti su di lei per l’utilizzo dei social. Ecco le sue parole. “Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere. E’ un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo psicologicamente. Ma non c’entra il contratto. Un ragazzo come lui ha bisogno anche di un allenatore psicologo, e Di Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore tutto questo è venuto un po’ meno, ad esempio ha cambiato ruolo, giocando in posizioni non proprio ideali per lui. Fa ...

CalcioWeb : #Zaniolo, la mamma è un fiume in piena: 'Cattiverie su di me e su di lui. Grazie #DiFrancesco, l'altro...'… - Ern4Pel : Amendola, Giallini, la mamma di Zaniolo. Quando la Roma è in difficoltà un parte del giornalismo ci sguazza - Andrea06842753 : @siamo_la_Roma Al di là delle indubbie capacità tecniche di Zaniolo, tutto quello che lo circonda, mamma, papà, pro… -