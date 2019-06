VIDEO Egitto-Zimbabwe 1-0 | highlights | gol e sintesi Coppa d’Africa | Trezeguet decide con

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’ha sconfitto loper 1-0 incominciando lad’Africa 2019 nel miglior modo possibile, i Faraoni hanno trionfato a Il Cairo grazie al gol dial 41′: l’attaccante si è inventato una magia e ha battuto Sibanda grazie a un incantevole tiro a giro. I padroni di casa hanno festeggiato a Il Cairo al termine di un incontro dominato in lungo e in largo, hanno creato tantissime occasioni da gol ma sono risultati poco cinici sottoporta. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi(1-0): GOL(1-0): The first goal for Egypt against#Egypt#EGYZIM#AFCON2019#Egypt2019#شجع مصر#مصر#استاد القاهرة#مصر بتفرح #شجع مصر#زيمبابوي#بطولة الأمم الأفريقية 2019 #كأس الأمم الأفريقية#امم افريقيا 2019 #AFCON2019 #Egypt2019pic.twitter.com/24AtADnOBZ — sport ...

DAZN_IT : La cerimonia d'apertura della Coppa d'Africa 2019 ???? Alle 22 l'Egitto di Salah affronta lo Zimbabwe, live su #DAZN… - raicinque : Alle 21.15 appuntamento con il terzo episodio della serie #LaVeraNaturaDiCaravaggio. Caravaggio continua la sua pe… - DAZN_IT : Salah non incide, ci pensa Trezeguet ?? L'Egitto vince la gara inaugurale e batte lo Zimbabwe 1?-0? #AFCON2019 #DAZN -