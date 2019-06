Total War | Three Kingdoms si aggiorna con il pacchetto The Reign of Blood Effects

Decidete il destino dell’Impero Romano con ROME : Total War Barbarian Invasion : ROME: Total War Barbarian Invasion è un gioco di strategia che offre la possibilità di controllare una delle 18 fazioni disponibili per difendere ed espandere Roma oppure attaccarla fino a distruggerla. Il gameplay permette di creare un'orda e catturare o saccheggiare gli insediamenti presenti ovunque sulla mappa e presenta delle meccaniche di gioco classiche basate su combattimenti a turni e battaglie in tempo reale per decidere il destino ...

Total War : Three Kingdoms diventa il più grande lancio dell'anno su Steam : Stando a quanto riportato da VG247.com, dalla sua uscita di giovedì scorso, Total War: Three Kingdoms ha scalato costantemente le classifiche di Steam.In un paio di giorni il titolo ha infranto i record della serie con 162.592 giocatori connessi allo stesso momento, ma, in seguito, Total War: Three Kingdoms ha fatto ancora meglio, diventando il più grande lancio della piattaforma nel 2019.L'ultimo gioco di strategia di Creative Assembly, ...

Total War : Three Kingdoms è ora finalmente disponibile : L'attesa è terminata e Total War: Three Kingdoms è ora finalmente disponibile all'acquisto, annuncia SEGA.Riportiamo di seguito trailer e comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli sull'atteso titolo:Leggi altro...

Un fan di Total War : Three Kingdoms malato di leucemia ha avuto accesso al gioco in anticipo : Un ragazzo malato terminale di leucemia, nonché fan di Total War: Three Kingdoms, ha espresso come desiderio quello di poter giocare il titolo prima che sia troppo tardi, riporta IGN.Il ragazzo un anno fa si è visto diagnosticare una leucemia, malattia fatale e ad oggi incurabile che gli ha lasciato i giorni di vita contati. Allo stesso tempo però è anche fan della saga di Total War, e ha espresso via Reddit (tramite il fratello) il desiderio di ...

Total War Three Kingdoms : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshoot : Quest’oggi vi porteremo nell’antica Cina con la nostra Recensione di Total War: Three Kingdoms, l’ennesimo capitolo e capolavoro di una delle serie strategiche più amate dagli appassionati del genere. Total War Three Kingdoms Recensione Total War: Three Kingdoms come suggerisce il nome stesso, ci permette di rivivere le gesta di ben 3 regni (Wei, Shu e Wu) nel 190 dopo Cristo. La partita inizia con la ...

Disponibile il trailer di lancio di Total War : Three Kingdoms : Total War: Three Kingdoms si presenta in un interessante trailer di lancio pubblicato proprio in occasione dell'arrivo del gioco.Riportiamo di seguito il filmato assieme al comunicato ufficiale di Koch Media per tutti i dettagli su questa nuova avventura:Leggi altro...

Total War : Three Kingdoms - recensione : La serie Total War è arrivata al suo quattordicesimo episodio. Si tratta di un brand decisamente longevo, che abbiamo provato in quasi tutte le sue iterazioni (Fall of The Samurai mi manca) e che ha visto alti e bassi alternarsi in maniera abbastanza regolare.Dopo le ottime prestazioni delle due iterazioni nel mondo di Warhammer (aiutate anche dall'entusiasmo dei fan del mondo di Games Workshop), Creative Assembly ha compiuto un mezzo passo ...