Sarri | Napoli ha confuso piccole debolezze umane con grandi ideali collettivi

Napoli - Montervino : “Sarri è un traditore - non puoi andare ad allenare la Juve” : Il direttore sportivo, Francesco Montervino, intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ha detto la sua su Sarri alla Juve: “Considero Sarri un traditore. Devo fare una distinzione perché il professionista non va condannato perché deve scegliere il meglio per la sua carriera, ma lo condanno per tutto quello che ha fatto prima. Se Sarri pensa che la Juve sia il potere e lo combatte, poi non ...

Sarri alla Juve - il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi : “Cosa gli auguriamo? Caro mister…” : Dopo la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri alla Juventus, il Napoli ha diffuso un divertente video per salutarlo e che fa leva sulla propensione alla scaramanzia dell’ex allenatore di Chelsea e partenopei. “Cosa auguriamo al mister?” si sono domandati i tifosi. “Beh, come prima cosa…”. L'articolo Sarri alla Juve, il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi: “Cosa gli auguriamo? Caro ...

Conferenza stampa Sarri/ L'arrivo alla Juventus e il video di 'auguri' del Napoli : Presentazione Sarri Juventus: Conferenza stampa, le parole del neo tecnico bianconero e la stoccata di Aurelio de Laurentiis e del suo ex Napoli.

Napoli - De Magistris : “Sarri alla Juventus? Sono deluso - ma non lo fischio” : Il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha parlato dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia ...

Napoli non sa fare sistema - le fazioni su Sarri lo confermano : Ebbene siamo finiti all’attenzione di tutti i media per questa disputa infinita tra chi l’accusa di tradimento – i “ Sarristi” duri e puri contro il pappone De Laurentis – e chi, dopo la legittima scelta bianconera, gode per lo smascheramento del giochetto del “comandante nella sua battaglia solitaria contro il sistema”. Diciamoci la verità: un giochetto mediatico alimentato dallo stesso Sarri, durante la sua entusiasmante stagione ...

VIDEO – Il saluto ironico del Napoli per Sarri : “Buon campionato. Ah no - porta sfortuna…” : La Società Calcio Napoli dà il bentornato in Italia a Maurizio Sarri con un VIDEO deliziosamente ironico lanciato sul suo profilo Twitter. Nel breve filmato, alcuni tifosi napoletani, fermati per strada, sono stati chiamati a dare il loro saluto a Sarri. C’è chi gli ha augurato di battere il record di Napoli: “91 punti, però secondo”. E anche chi invece gli augura di vincere un’altra Europa League. E poi tanta tanta scaramanzia, dal cartellone ...

Juventus - Sarri si presenta : trattativa - modulo - mercato - rapporto con Napoli : Conferenza Sarri live – Il grande giorno è arrivato. Il nuovo allenatore della Juventus si presenta a tifosi e giornalisti. Dopo tanta attesa, la Vecchia Signora ha scelto il successore di Massimiliano Allegri. Decisione in controtendenza rispetto alla storia e tradizione juventina, scelta inaspettata ma allo stesso tempo coraggiosa. Si intuisce il desiderio, da parte della proprietà, di voler dare una svolta nella mentalità, un ...

Juventus - comincia l'era Sarri : «E al Napoli ho rispettato tutti» : Emozionato sì, ma fino a un certo punto. «Non è stato un salto dai dilettanti alla Juventus, il mio percorso è stato lungo e negli anni mi ha portato dalla Seconda...

Sarri : «A Napoli ero coinvolto al 110% poi le cose finiscono» : Sarri forte e preparato a rispondere a tutte le domande quello apparso ai microfoni nella conferenza stampa di presentazione come allenatore della Juve. Anche quando dai giornalisti arriva una domanda riguardo alle sue parole contro i bianconeri mentre era sulla panchina del Napoli «Io penso che ho vissuto 3 anni in cui mi svegliavo la mattina e il primo pensiero era sconfiggere la Juve, il mio dovere morale e professionale era creare tutte le ...

Sarri : «Napoli-Juve? Fischi o applausi dei napoletani so che è una manifestazione d’amore» : Un Maurizio Sarri romantico, quello che ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come allenatore della Juve. Ha ricordato più volte il su essere tifoso del Napoli fin da bambino, quasi a voler ribadire il suo legame emotivo con la squadra. Ha parlato più del Napoli che della Juve, anche quando gli è stato chiesto dello scetticismo con cui i tifosi bianconeri lo hanno accolto, ha speso poche parole limitandosi a dire che è così ovunque ...

Sarri : «La Juve era il mio nemico solo sul campo quando ero l’allenatore del Napoli» : Sarri in conferenza è preparato, affronta con eccellente dialettica tutte le domande che gli vengano fatte sui suoi presunti atteggiamenti anti Juve quando era a Napoli A Napoli è stato spesso un protagonista anche critico di un certo modo di vivere indicando la Juve come potere costituito e adesso ci si trova dentro. Ha querelato poi il giornalista che lo voleva alla Juve? «È un discorso diverso, non dissi al giornalista che lo querelavo per ...

Sarri : “Mentre avevo dei dubbi sul percorso al Napoli - la società ha annunciato Ancelotti” : Maurizio Sarri nella conferenza che lo annuncia come nuovo allenatore della Juventus non perde l’occasione per precisare come sia avvenuto l’addio con il Napoli Si può definire la scelta più rivoluzionaria della sua carriera? «Non lo so non lo penso, bisogna avere le idee chiare sul percorso, tre anni fa arrivo a Napoli e do tutto il me stesso perché da bambino ero tifoso del Napoli e perché ho la sensazione che possiamo diventare ...

Juventus - prime parole di Maurizio Sarri : "Convincerò gli scettici col bel gioco. Napoli? Ho rispettato tutti" : Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus si presenta all'Allianz Stadium: "La società più importante d'Italia mi ha chiamato. Sono contento di essere qui. Se è la mia scelta più rivoluzionaria? Non lo so, bisogna avere le idee chiare sul percorso. È il coronamento di una carriera lunghissima". P

Calcio - Maurizio Sarri si presenta in bianconero : “La Juventus coronamento di una carriera - al Napoli ho dato il 110%” : “Sono contento di essere qui oggi“, si apre con poche semplici parole la conferenza stampa di prestazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico si è presentato in giacca e cravatta, un abbigliamento insolito per le sue abitudini, dimostrando di voler abbracciare in tutto e per tutto lo stile della società bianconera. La maggior parte delle domande si è concentrata come prevedibile sul rapporto con il ...