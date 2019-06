Né Meghan né Kate | la preferita del principe Carlo è la nipote Zara Tindall

Kate Middleton - William compie gli anni ma Harry e Meghan se ne dimenticano : William compie 37 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. Kate Middleton festeggia il marito con un party casalingo in forma privata, insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Tra l’altro i Duchi di Cambridge, che hanno partecipato al Royal Ascot, devono affrontare le conseguenze di un incidente stradale causato da un agente della loro scorta. Ma oggi è il compleanno di William. Carlo e Camilla hanno voluto esprimere i loro auguri ...

Kate contro Meghan - Harry lascia la fondazione di William : I due principi sono sempre più distanti. William e Harry, uno futuro re e l'altro sesto in linea di successione al trono, non condivideranno più quella Royal Foundation creata dieci...

Scusate Meghan e Kate : la «preferita» di zio Carlo è Zara Phillips : Se l'atmosfera durante le uscite ufficiali della famiglia reale è sempre (molto) formale, Zara Phillips e zio Carlo hanno appena ...

Kate Middleton e William - strappo epocale : fondazioni - scaricati da Meghan Markle e Harry : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverbe

Harry e Meghan lasciano la fondazione di Kate e William : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverberatesi fra i fratelli, figli di Carlo e Diana.Secondo la Royal Foundation, l’istituzione benefica creata solo un anno fa ...

I reali sotto l'ombrello : William e Kate (quasi) come Harry e Meghan : «You can stand under my umbrella», cantava Rihanna. Facendola un po' troppo facile. ...

Diana - Kate e Meghan : i look a Royal Ascot : Il Royal Ascot è l'appuntamento più importante nel calendario sociale britannico. Nonostante un rigoroso codice di abbigliamento, lo storico ...

Meghan Markle - il segreto della foto del figlio Archie e la sfida con Kate Middleton : Meghan Markle e Harry hanno pubblicato una nuova foto del figlio Archie, in occasione della Festa del Papà, celebrata in Inghilterra il 16 giugno. Il piccolo, nato lo scorso 6 maggio, era stato mostrato due giorni dopo il parto. E a sorpresa i Duchi del Sussex, molto attenti alla privacy, hanno postato su Instagram un altro scatto dove si vedono gli occhioni e la testolina del neonato intento a stringere il dito del papà. L’immagine è in ...

Letizia di Spagna osa coi pantaloni rossi e incanta. Meglio di Meghan e Kate : Letizia di Spagna è semplicemente incantevole mentre presenzia alla chiusura del seminario di giornalismo e comunicazione a Burgo de Osma. La Regina, 46 anni, difficilmente commette scivoloni di stile. E anche in questa occasione conferma la sua classe e la sua eleganza. Letizia sfoggia un outfit total red, riciclato, che aveva già indossato lo scorso marzo. Più ancora di Kate Middleton, lei sa riproporre look già visti, senza mai stancare, ...

L'eternity ring di Meghan Markle non è un'usanza solo americana : anche William lo donò a Kate - : Marina Lanzone Da ieri i tabloid inglesi pensano di aver individuato la nuova provocazione della duchessa di Sussex: L'eternity ring, l'ennesima "americanata" della moglie di Harry. Ma non è così Meghan Markle ormai ha la fama dell’americana "alternativa" e difficilmente riuscirà a liberarsi di questa nomea. I tabloid inglesi aspettano con ansia estrema il suo prossimo atto contrario alla corona, e se non c’è sono disposti anche a ...

Kate e Meghan quanti giorni lavorano all'anno? : Questa è una delle tante domande che si pongono gli ammiratori della famiglia reale inglese. Alcuni ritengono che quello di re, di principe o di duca non sia un lavoro vero e proprio. Per definizione non si “fa” il re, ma lo si “è”, dunque in linea teorica questo ragionamento è corretto, ma in pratica i tempi sono cambiati. Oggi essere un aristocratico di primo piano in una dinastia regnante è un mestiere che comporta degli impegni da rispettare ...

Kate Middleton fa gli auguri al Principe Filippo. Meghan Markle lo ignora : Il Principe Filippo compie 98 anni e la Famiglia Reale invia gli auguri social. Ma Meghan Markle tace. Il marito della Regina Elisabetta si avvicina ai 100 anni e per festeggiarlo sulle pagine Instagram e Twitter di Carlo e Camilla, Kate e William e Harry e Meghan sono comparsi messaggi per festeggiare l’augusto genitore e nonno. Ma Lady Markle pare non prendere parte ai festeggiamenti. Infatti, sull’Instagram dei Duchi del Sussex, ...

Kate e Meghan - guerra di look al Trooping the Colour - : Francesca Rossi Kate e Meghan sono state le “sorvegliate speciali” del Trooping The Colour 2019 e non hanno deluso le aspettative, sfoderando l’artiglieria pesante della moda e del glamour Kate e Meghan si sono presentate alla cerimonia del Trooping The Colour di quest’anno al massimo del loro splendore. Dopo molto tempo le abbiamo riviste una accanto all’altra, chiedendoci quale sia davvero il loro rapporto e cosa si saranno dette ...

Perché Meghan e Harry erano così lontani da Kate e William sul balcone di Buckingham Palace? :