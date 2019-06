Minardi | “In Francia la Red Bull outsider pericoloso”

Minardi : “In Canada decisione troppo frettolosa” : A quasi una settimana dal GP del Canada, resta caldo il tema penalità inflitta dai commissari a Sebastian Vettel, che ha consegnato la vittoria a Lewis Hamilton. I commissari hanno eseguito quello che il regolamento dice, ma resto dell’idea che in quel frangente il tedesco non avrebbe potuto fare diversamente, così come hanno confermato quasi […] L'articolo Minardi: “In Canada decisione troppo frettolosa” sembra essere il ...