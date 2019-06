Inter | non solo Dzeko | dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) L'sarà uno dei club maggiormente attivo nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno praticamente chiusoil secondo colpo di mercato. Oltre a Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è praticamente fatta per il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, che arriverà in prestito con diritto di riscatto più il cartellino di un giovane della Primavera, in un'operazione complessiva da trenta milioni di euro. La società nerazzurra, dunque, comincia a muoversi concretamente seguendo le indicazioni del suo nuovo allenatore, Antonio Conte.suUna delle indicazioni del tecnico dell'è stata quella di reperire sul mercato un rinforzo sulla destra. All'ex allenatore del Chelsea piace da sempre Alessandro, che avrebbe voluto già in Inghilterra. Il laterale sembra essere in rotta con ...

FabrizioRomano : Sensi piace all’Inter se dovesse andar via Borja Valero e rimane un obiettivo importante del Milan per il centrocam… - Inter : ?? | TRIONFO Il capitano dell’U17 Filip #Stankovic: buon sangue non mente ??? #InterYouth - FabrizioRomano : L’operazione Sensi all’Inter non esclude l’acquisto di Barella. Il centrocampista del Cagliari è il primo obiettivo… -