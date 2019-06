wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) (foto: Pixabay) Migliorare le competenze digitali dei più giovani per favorirne l’occupazione: con questo obiettivo Ibmanche inil suo programma educativo P-. Lo ha annunciato ieri a Milano il Ceo dell’azienda Ginni Rometty. La città scelta per lanciare l’iniziativa è Taranto, dove saranno quattro le scuole coinvolte oltre al Politecnico di Bari. Ateneo che a Taranto porterà i propri docenti universitari, in una sede che ospiterà anche seminari promossi dalle aziende partner del progetto. Oltre ad Ibm sono infatti coinvolte le società del Gruppo Angel, i giovani imprenditori di Confindustria Taranto e l’Ordine degli Ingegneri provinciale. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso formativo che li accompagnerà dal terzo anno di scuola superiore fino alla laurea di primo livello. Coloro che supereranno il percorso P-a conclusione della ...

SingolaritaTech : Ibm porta in Italia P-Tech, la formazione digitale che combatte la disoccupazione giovanile - MilanoCitExpo : Ibm porta in Italia P-Tech, la formazione digitale che combatte la disoccupazione giovanile… - SilviaGipponi : RT @IBMItalia: 23-06 #GoodTech #Weekend - Think Summit aperto ai cittadini e ai leader del futuro. Uno spettacolo in VR simulando la missio… -