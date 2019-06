Astrofisica | Gamma Ray Burst | ecco le prime onde radio polarizzate

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Rilevata per la prima volta la polarizzazione delleall’interno di unRay. I Grb, tra le esplosioni più energetiche dell’Universo sono ancora poco compresi e questa scoperta, realizzata grazie ai dati dell’Osservatorio Swift della Nasa e del telescopio Alma dell’Eso, potrebbe fornire qualche indizio in più per rivelare i processi che interessano questi fenomeni ultra violenti. Ilrayin questione – spiega Global Science – è stato notato da Swift lo scorso 14 gennaio e il team ha subito allertato gli scienziati del telescopio Alma, in Cile che hanno puntato lo strumento in direzione dell’emissione. Due ore dopo il team è stato in grado di osservare il Grb tramite il telescopio Vla, quando è diventato visibile sul cielo del New Mexico, negli Stati Uniti. La combinazione delle misurazioni ha permesso di determinare la struttura dei campi ...

