Ultimo torna con la sua ex Federica

Ultimo - è ancora amore con la ex Federica. I due sono tornati insieme. : Così rivela il settimanale Chi tra le sue 'chicche di gossip': il cantautore romano non sarebbe più single, sarebbe ritornato l'amore tra lui e la ex fidanzata. Di chi stiamo parlando? Di Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, che si era lasciato con la fidanzatina Federica a causa dei troppi impegni di lui.La loro storia d'amore era finita a poche settimane dal Festival di Sanremo, al quale Ultimo si era presentato - arrivando secondo - con ...

Quando torna Elementary 6 su Rai2? La possibile data di messa in onda mesi dopo l’Ultimo episodio : Per coloro che si chiedono Quando tornerà Elementary 6 su Rai2, sembra ci siano novità. La sesta stagione, ancora non terminata in Italia, è stata interrotta bruscamente lo scorso ottobre, lasciando in sospeso le avventure di Sherlock Holmes e Joan Watson. Da quanto si apprende, gli ultimi quattro episodi di Elementary 6 su Rai2 dovrebbero essere trasmessi domenica 9 e 16 giugno dalle 21:50. Gli stessi verranno poi riproposti sul canale a ...

Domenico Lucano potrà tornare a Riace per l’Ultimo comizio della sua lista elettorale e - in seguito - per votare : Domenico Lucano, il sindaco di Riace sospeso dal suo incarico dall’ottobre dello scorso anno, potrà tornare nel suo paese per votare e per il comizio di chiusura della campagna elettorale della lista “Il cielo sopra Riace”, in cui è candidato

Mario Monti - l'Ultimo delirio del senatore a vita : "Se vince Salvini - torna la guerra" : Le prospettive per l'Europa, Italia compresa, tratteggiate dal senatore a vita Mario Monti sono le peggiori possibili. L'ex premier non fa che ripeterlo mentre passa da un'ospitata in tv a un dibattito, fino alla presentazione del libro di David Parenzo, "Falsari. Come l'Unione europea è diventata i

San Luca torna al voto - Ultimo sindaco 11 anni fa : A San Luca, centro reggino dell'Aspromonte, si torna a votare. Da domani a sabato alle 12 si presenteranno le liste per le consultazioni amministrative in cui, per la prima volta dopo 11 anni, si eleggeranno il sindaco e il Consiglio comunale. Nel palazzo comunale, sin dal 2013, siede una commissione straordinaria, insediata dopo lo scioglimento del Consiglio per infiltrazioni mafiose. L'ultima volta che i cittadini sanluchesi hanno eletto un ...