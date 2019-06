Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019)Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta ascarelli Noi stiamo uscendo dalla crisi economica la situazione sta peggiorando ha detto il segretario della CGIL Maurizio Landini spiegando che negli ultimi 10 anni si è perso il trenta 35% di capacità produttiva Non si può raccontare un mondo che non c’è Ha detto il governo non sta giocando bene aggiunto rispondendo a una domanda sui tavoli di crisi industriale aperti al mese si arriva dopo Quando i processi nato Siamo preoccupati per quello che sta venendo la commissione Unione Europea ha ricevuto la lettera del premier Ponte latta ora analizzando lo fa sapere un portavoce della commissione Unione Europea la riduzione demografica che sta colpendo l’Italia ormai dal 2015 appare significativa e si sta traducendo non vedo proprio calo numerico di cui si ha memoria nella storia d’Italia ...

amnestyitalia : Il ministro del lavoro egiziano ha definito l'omicidio di Giulio Regeni come 'qualcosa che poteva capitare a chiunq… - romeoagresti : #Juventus-#ManchesterCity: la trattativa per #Cancelo va avanti, contatti anche nelle ultime ore ???? ??… - lauranaka : #Fed taglierà tassi #BCE anche. Farà lo stesso anche #BOE ? Per ora tassi fermi a 0,75% + downgrade stime #PIL : si… -