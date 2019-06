Tumore ovarico avanzato con mutazione del gene BRCA | approvato il trattamento con

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) La Commissione Europea haolaparib comedi mantenimento in prima linea per le pazienti conche presentano unadel. Olaparib ha ricevuto l’approvazione per ildi mantenimento di pazienti adulte con(stadio III e IV) epiteliale di grado elevato o condelle tube di Falloppio o primitivo del peritoneo che presentano unadi1 o2 (germinale e/o somatica) e che hanno mostrato una risposta completa o parziale dopo chemioterapia standard di prima linea a base di platino. “Attualmente, il 70% delle pazienti con carcinomain stadiova incontro a recidiva entro tre anni – afferma la Prof.ssa Nicoletta Colombo, Direttore del Programma di Ginecologia Oncologica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano -. I risultati dello studio SOLO-1, ...

