ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Botta e risposta serrato a Omnibus (La7) tra la conduttrice Alessandrae Nicola, senatore M5s e presidente della Commissione parlamentare Antimafia. La discussione verte sulloe sulla diversa sensibilità di Lega e pentastellati in merito al tema della corruzione. Intercettazioni, Bonafede: “Non si torna indietro dal trojan. Pubblicazione ascolti segue il preminente interesse pubblico”auspica la realizzazione di un cronoprogramma con cui abbattere fatturati e utili di mafia e corruzione eobietta: “Vabbè, ma su questo chi non sarebbe d’accordo? Parliamo dei metodi”. “E allora perché non lo si fa?”, replica il senatore M5s. Nasce un vis-à-vis concitato eincalza: “Quindi, sta dicendo che le altre forze politiche sono colluse e i 5 Stelle no?”.viene ...

Noovyis : Un nuovo post (Spazzacorrotti, Sardoni vs Morra: “Avete fatto un governo con persone condannate”. “Questa non gliel… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Spazzacorrotti, Sardoni vs Morra: “Avete fatto un governo con persone condannate”. “Questa non gliela consento” https:… - fattoquotidiano : Spazzacorrotti, Sardoni vs Morra: “Avete fatto un governo con persone condannate”. “Questa non gliela consento” -