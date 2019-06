LiberiamoPia Anche Moni Ovadia e De Falco firmano l' appello per l' ex capitano della

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019). Più di 250.000 persone hanno firmato la petizione lanciata su Change.org da Sauro Pari, presidenteFondazione Cetacea, per chiedere l’impunità a favore di Pia Klemp e dei 9 membri dell’equipaggionave Iuventa. La storia di Pia l’avevamo già raccontata qui: 35 anni, tedesca, exdelle navi Iuventa e Sea Watch-3, Pia è indagata in Italia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il processo dovrebbe iniziare a breve e la condanna rischia di essere pesante: fino a 20 anni di carcere. Dopo il successopetizione #FreePia, la mobilitazione è arrivatain Italia: alla petizione lanciata da Sauro Pari hanno aderito 30mila persone in 48 ore, facendo notizia nel mondo. All’, in concomitanza alla Giornata internazionale del Rifugiato, si sono unitilo scrittore ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.